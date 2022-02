Imad Ahjjam reina en Balears: «Si sigo así me veo llegando lejos»

El atleta de la SCR Peña Deportiva Imad Ahajjam Nejjar conquistó este sábado su primer doblete en categoría absoluta tras vencer en las pruebas de 1.500 y 800 metros lisos en el Campeonato Absoluto de Atletismo de Baleares disputado en las pistas de Can Misses, donde se vivió una intensa jornada con los mejores atletas del archipiélago.

El deportista ibicenco de origen marroquí, que el pasado mes cumplió 20 años, se colgó a mediodía su primer oro en la prueba de 1.500 con un crono de 4:09 y, por la tarde, subió al primer cajón del podio tras vencer en su prueba favorita, la de 800 metros lisos, con un tiempo de 1:55, quedándose a tan solo un segundo de la mejor marca a nivel nacional.

«El año pasado en Palma perdí el 1.500 y quería sacarme la espinita porque sé que lo valgo», reivindicó ayer el atleta ibicenco en declaraciones a Diario de Ibiza, antes de remarcar que disfrutó «como nunca» en la competición provincial celebrada en Ibiza.

Siguiendo los consejos de su mentor en Santa Eulària, el técnico Jordi Cardona, Imad corrió «tranquilo y relajado» la primera distancia, consciente del desgaste que no tendrían otros rivales para la cita vespertina del 800. Por eso celebró el doblete «con mucha rabia» aunque con «relajación» (como se aprecia en las imágenes que acompañan la noticia), dejando escapar por un segundo la mínima nacional.

«Le dediqué la victoria a mi madre porque hacía mucho que no me veía ganar un campeonato. Pero esto no va a quedar así. Tengo la mínima en mis piernas», advirtió el corredor patrocinado por DC-10 y residente en Castellón, donde por fin disfruta del atletismo profesional tras una juventud marcada por las dudas y la falta de motivación.

«Hace dos años no podía decir que me ganara la vida con el atletismo y ahora lo estoy haciendo; llega cuando menos te lo esperas. La dedicación y echarle horas y amor no tiene límites. Si sigo así me veo llegando lejos porque no es solo la calidad que tengas sino la cantidad (de horas) que tu trabajes esa calidad», argumentó.

Ahajjam ha preparado esta temporada entrenando durante varias semanas en Marruecos, concretamente en las montañas del Atlas, aprovechando la altura para fortalecer su capacidad pulmonar y así lograr mejores resultados que los que obtuvo el año pasado. En Chaouen, de donde son sus padres, desarrolla una iniciativa benéfica con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, una faceta que también le ha ayudado a mejorar en todos los niveles.