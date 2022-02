Paco Jémez: «Si queremos subir los escalones de 4 en 4 nos vamos a dar una buena hostia»

Paco Jémez reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que el Almería demostró sobre el campo su potencial en un encuentro que, recordó, estuvo marcado por dos penaltis contra los celestes y la expulsión de Gálvez. Todos ellas decisiones rigurosas por parte de un colegiado que no le gustó «nada» al técnico de los ibicencos.

«Si el arbitraje ha desquiciado al Almería, joder... si me expulsan a uno y me dan dos penaltis me pongo a dar saltos de alegría. No creo que hayan acabado desquiciados por el arbitraje», dijo sobre las protestas de los almerienses que le costaron incluso la expulsión a Rubi. «No me ha gustado el arbitraje desde el inicio, si alguien ha acabado desquiciado somos nosotros. No creo que ellos tengan queja», añadió.

Paco Jémez subrayó que tenían enfrente a «un gran rival», «que es mucho mejor que nosotros», remarcó. «Se han encontrado muchas cosas en el camino como dos penaltis y una expulsión y, sin quitarle méritos, ha hecho más que nosotros para ganar, pero el equipo ha peleado, se ha arriba con uno menos y les hemos metido en su campo al final», argumentó Jémez, antes de confesar que su equipo puede «hacer las cosas mejor con balón». «Hemos estado demasiado imprecisos. Pero hay que valorar el partido con lo que teníamos enfrente, una de las mejores plantillas de la categoría. El equipo se ha dejado los huevos en el campo», explicó.

El técnico de la UD Ibiza también se refirió a los errores como el de Miki Villar que acaban costando tan caro. «Los errores individuales hay que cometerlos donde no nos hagan daño, tenemos que intentar que decidan mejor, es verdad que nos hemos equivocado y ellos han sacado renta. El error en el juego siempre va a existir, la idea es cometerlos donde no nos hagan daño. Hay que aprender de eso», agregó Jémez, que dejó un recado a hombres como Herrera, que vieron amarilla por protestar: «Lo que vamos a arreglar es que ha habido demasiadas tarjetas por protestar, eso no me gusta. Eso se van a terminar y tengo la fórmula para hacerlo», advirtió.

Por último, Jémez recordó que la UD Ibiza es «un recién ascendido» y que a pesar de sus aspiraciones, tiene delante clubes como el Almería «con 10 o 12 veces más presupuesto». «En un periplo tan largo tiene que haber tropezones, si queremos subir los escalones de 4 en 4 nos vamos a dar una buena hostia», concluyó.