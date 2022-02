Joan Ferrer ‘Rubi’: «El Ibiza nos ha incomodado mucho, pero la victoria ha sido incontestable»

El que fuera entrenador de la SE Ibiza en 2008 Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ sufrió ayer la pérdida de su madre, una triste noticia que no comunicó a sus jugadores para evitar influir en el partido. Un difícil trago que alivió en alguna medida con la victoria. El técnico del Almería, afectado y «nervioso», fue expulsado en el descanso por protestar. «Me he puesto muy nervioso con el no descuento. En ningún momento he faltado al respeto pero no he callado y he insistido», reconoció en rueda de prensa, donde hizo el siguiente análisis del encuentro: «Las victorias son las que hacen a los equipos coger confianza, hemos ido de menos a mas con un rival que nos ha incomodado mucho, pero la victoria ha sido incontestable».