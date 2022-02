El CB Sant Antoni, aspira a su noveno triunfo consecutivo frente al Cornellà

El CB Sant Antoni regresa a la acción este sábado para encarar un nuevo encuentro del maratón de partidos que le toca afrontar en este mes de febrero. Los de Portmany se enfrentan hoy al CB Cornellà (19.30 horas en el pabellón de Sa Pedrera/Canal FEB TV) en el partido correspondiente a la decimosexta jornada del grupo Este de la LEB Plata. Un encuentro en el que los sanantonienses buscarán su novena victoria consecutiva. Sin embargo, Carlos Flores, entrenador de los isleños, advierte que deben mejorar las prestaciones que ofrecieron ante El Ventero-CBV, especialmente en la retaguardia.

«Si no somos sólidos en defensa tendremos dificultades ante el Cornellà», explicó el técnico, antes de advertir: «Nuestro próximo rival es un equipo que está en la parte media de posiciones de ‘play-off’. Es un conjunto al que cogimos desprevenido en el partido de ida, y pudimos ganar de una distancia amplia. Pero será complicado, porque es el típico equipo que se engancha a los partidos y no se deja ir nunca».

Asimismo, Flores subrayó que lo positivo es que jugarán «en casa». «Aunque el Cornellà es un equipo que creo que juega mejor fuera que como local. A domicilio se crece. Nosotros estamos en un buen momento; pero lo que pasa es que después de la inactividad competitiva que hemos tenido, la carga de partidos está afectando a algunos jugadores físicamente», añadió. De hecho, Aleix Haro es duda por el golpe que sufrió ante el Villarrobledo.

«Anímicamente el equipo está muy bien. La muestra es que contra el Villarrobledo, rival ante el que no brillamos especialmente en una de las cosas que hacemos mejor, que es la defensa, somos capaces de anotar más de 80 puntos. Esto hace que el equipo confíe. Tenemos que volver a creer en el buen trabajo defensivo. No dejar que jugadores como Rai Carrasco, que es el base titular del Cornellà, tengan la opción de jugar cómodos», señaló Flores. Por eso, plantearán un choque «duro físicamente» para «romper el partido» y no darle vida al adversario.