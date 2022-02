Confrontación de rachas opuestas

Partido serio, difícil y de los que hacen afición para una UD Ibiza que visita esta noche (21.00 horas) el estadio de los Juegos Mediterráneos, un escenario de los grandes en el que los de Paco Jémez tendrán que vérselas, nada más y nada menos, que contra el potente Almería, el tercer clasificado actualmente, un rival duro y muy complicado, que está diseñado y planificado para pelear por el ascenso a Primera, aunque actualmente arrastra un bache de resultados desde que comenzó este 2022 con un balance de cuatro derrotas y un empate en el mes de enero.

El pulso entre almerienses e ibicencos de esta 26ª jornada de LaLiga SmartBank se las trae y tiene de todo menos guasa, ya que ninguno de los dos conjuntos está para bromas en estos momentos. Ambas escuadras, en rachas diametralmente opuestas desde que comenzó el nuevo año 2022, aspiran a sumar los tres puntos y se toman muy en serio este choque hoy, dado que un triunfo supondría para los isleños, décimos con 35 puntos, dar un salto hacia adelante y acercarse a las posiciones del ‘play-off’ de ascenso.

En el caso del Almería, una victoria ante los celestes hoy les permitiría frenar momentáneamente la sangría de puntos que ha sufrido durante el mes de enero y relanzarse de nuevo en la clasificación hacia el primer puesto, que ostenta por ahora el Éibar con 49 puntos, a tan solo tres de distancia de los indálicos.

Sin embargo, el conjunto que entrena Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, no lo va a tener nada fácil frente a esta UD Ibiza. Los de Can Misses, desde la llegada de Paco Jémez no solo no es que no conozcan lo que es perder en este 2022, con tres victorias y un empate (ante el Real Zaragoza, 2-2), sino que en todas sus salidas lejos de la isla han ganado y lo han hecho además con solvencia, en Fuenlabrada por 1-2, y en Málaga por 0-5. La UD Ibiza ha experimentado como equipo una evidente transformación a las órdenes de su nuevo entrenador. Ahora se ve a los celeste como un bloque mucho más ambicioso, con hambre de gol y con ganas de encarar la recta decisiva de la temporada jugando para ser protagonistas y aspirar a todo lo que se propongan. El técnico canario ha sabido tocar las teclas adecuadas y ha despertado el instinto ganador en una plantilla ibicenca que hoy saldrá a competir con todas las de la ley y a tratar de seguir prolongando su racha positiva, a costa de engordar la negativa que acumula un Almería, que no las tiene todas consigo en este cara a cara frente a esta UD Ibiza al alza.

Hoy, en Almería, hay partidazo.

Los futbolistas de la UD Ibizas viajan a Almería con ambición

La UD Ibiza afronta esta noche en Almería, a las 21.00 horas, el segundo partido de alta exigencia que encara durante esta semana, un duelo que los isleños disputan con poco margen para descanso, ya que este pasado lunes les tocó competir frente al Real Zaragoza (2-2). No obstante, los ibicencos viajan con idea de ganar y seguir al alza e invictos en este 2022.

UD Ibiza y Almería se reencuentran por segunda vez en Liga

La UD Ibiza rinde visita este viernes al estadio de los Juegos Mediterráneos con el claro objetivo de seguir creciendo a las órdenes de Paco Jémez frente al Almería. Los ibicencos devuelven esta noche la esperada visita que realizó a Can Misses el cuadro indálico en el pasado mes de noviembre. En ese duelo, de la 16ª jornada, el equipo almeriense se llevó los tres puntos tras ganar por 0-1, con un gol de penalti de Dyego Sousa, tras un larga consulta del VAR.