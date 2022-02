El Almería corta la racha del Ibiza de Paco Jémez

El Almería de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha puesto fin esta noche a la racha de la UD Ibiza con Paco Jémez en el banquillo, después de imponerse por 2-0 gracias a un gol de penalti de Ramazani, que falló un segundo lanzamiento, y a la sentencia de Sadiq en el descuento, cuando el conjunto ibicenco buscaba el empate con 10 jugadores tras la expulsión de Gálvez.

El que fuera líder de Segunda hasta hace dos semanas recuperó ante el conjunto ibicenco la solidez defensiva y el instinto goleador, coincidiendo con el regreso del goleador nigeriano Sadiq tras cinco jornadas ausente. Los de Paco Jémez no fueron capaces de generar ocasiones hasta la recta final del encuentro, con un hombre menos y volcados en busca del empate, y encajan su primera derrota en las cinco últimas jornadas, después de arrancar el año con tres victorias y un empate.

El cuadro índalo generó la primera aproximación a los cinco minutos en un centro de Portillo al segundo palo donde Ramazani ganó la partida a Cifuentes, pero su remate salió muy desviado. La presión alta y la pugna por apoderarse del balón marcó los primeros minutos de encuentro, con un Ibiza valiente y determinado a jugar en campo rival.

Una gran maniobra de Escobar con un pase al espacio libre dejó en franquicia la carrera de Castel a la espalda de la zaga, pero Davo no llegó a la prolongación dentro del área. Fue una de las escasas licencias que se permitieron ambos equipos en un inicio trabado y con escasa producción ofensiva.

El Almería comenzó a carburar pasado el 20 de partido, cuando protagonizó varias llegadas, la mayoría desde el costado zurdo con Akieni y Ramazani imponiendo su velocidad. Goldar apareció providencial para despejar el balón tras un centro de Portillo que controló Chumi pensando en fusilar a Álex a la media vuelta. El central gallego intervino con acierto en varias tentativas del nigeriano Sadiq, con quien también se la vio Gálvez, titular ayer por el sancionado Juan Ibiza. El equipo de Rubi mantuvo el dominio y tuvo su mejor ocasión pasada la media hora, en una llegada franca de Samu cuyo remate desbarató con las piernas el guardameta Álex Domínguez.

Los celestes no querían renunciar a sacar jugado el balón desde atrás pero no encontraban líneas de pase ante la presión de los almerienses. El choque se calentó en el tramo final, con tres amarillas en un enganchón de Cifu y Ramazani, un par de córners muy peligrosos contra los de Paco Jémez y la expulsión de Rubi tras protestar al colegiado sobre el césped y en vestuarios por no alargar la primera mitad.

Descanso

La UD Ibiza agradeció el descanso, aunque fue el Almería el que volvió a golpear de inicio. Sadiq ganó la espalda de la zaga y se plantó solo ante Álex, quien salvó de nuevo a los suyos desbaratando el mano a mano con el goleador africano. Tras unos minutos de disputa la tuvo Herrera después de una rápida transición con centro de Cifu, pero el canario remató al aire cuando se disponía a golpear de primeras. A los 54 minutos pudo adelantarse el Almería tras un robo con contragolpe que finalizó Ramazani, pero entre Goldar y Álex sacaron el balón. Solo un minuto después, el joven cancerbero internacional cometió el único error y el más caro del partido después rechazar mal un disparo y cometer penalti sobre Sadiq. Ramazani no perdonó desde los once metros ante un Álex que hizo la estatua (1-0, min. 57).

Paco Jémez movió ficha con un triple cambio y Álvaro Jiménez protagonizó la primera ocasión de los celestes a los 66 minutos con una gran maniobra por banda derecha y un centro que cabeceó fuera Sergio Castel. El choque se rompió por sus costuras y el técnico canario lanzó su última ofensiva dejando defensa de tres e incorporando como extremo a Miki Villar. Sin embargo, el gallego tuvo pésima fortuna en su ingreso y un pase atrás sin destinatario propició otro penalti sobre Sadiq, ahora de Gálvez, quien además vio la segunda amarilla. Emergió entonces la figura de Álex Domínguez para detener con el pie el nuevo lanzamiento de Ramazani y permitir a los suyos lanzarse con 10 a por el empate (min. 74).

Lo intentó atacando por los costados y a balón parado, pero con más corazón que fuerzas ante un Almería superdotado en ataque. Con el Ibiza volcado, Sadiq engordó su cifra el 2-0 en el descuento Los de Rubi pusieron así fin a su crisis y, de paso, a la racha de Paco Jémez con los celestes.