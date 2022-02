Raúl Sánchez, nuevo extremo de la UD Ibiza: «Para mí es un premio y una satisfacción muy grande estar aquí»

Raúl Sánchez, nuevo extremo de la UD Ibiza, vive horas de júbilo y de satisfacción tras su llegada a la isla y su incorporación al club celeste. El exjugador del Rayo Majadahonda, que ya entró en la convocatoria para el duelo contra el Real Zaragoza de la pasada jornada, mostró su alegría por el salto deportivo que le permite dar la entidad que preside Amadeo Salvo y puso de manifiesto este miércoles su ilusión en su presentación oficial con la camiseta del club.

«En las fechas en las que estábamos no me esperaba salir en ningún momento del Rayo Majadahonda. Cuando vi la oferta no me tuve que pensar nada. Y, sobre todo, agradecer al club la oportunidad que me está dando de estar aquí. Para mí es un sueño estar en el fútbol profesional», afirmó el extremo izquierdo.

El jugador madrileño, que estuvo acompañado en su presentación por Fernando Soriano, director deportivo del club, destacó también que «aunque sea muy complicado entrar a jugar», él llega con «ganas» y con el firme propósito «de competir» e ir ganándose «un puesto en el equipo».

«En cuanto me enteré se me puso el corazón a mil. Es un club muy grande y las cosas se están haciendo muy bien», afirma Sánchez

«Al final, estando en Primera RFEF, el sueño de cualquier jugador es estar en Primera y Segunda División. En cuanto me enteré se me puso el corazón a mil. Para mí es un premio y una satisfacción muy grande estar aquí. Es un club muy grande y creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y estoy con muchas ganas de poder entrar ya a jugar», declaró el nuevo fichaje de la UD Ibiza.

Nervios por el salto de categoría

Raúl Sánchez, en lo que respecta a la posible «presión» a la que va a tener que hacer frente por el cambio de división y por tener que suplir a Bogusz, explicó: «Todos los compañeros son buenos. Y si encima están aquí es por algo. Y tú vienes de una categoría inferior. Al final, los nervios de una categoría nueva y del fútbol profesional sí que es verdad que son bastante grandes. Pero quiero adaptarme lo más rápido posible a la categoría».

En cuanto a sus primeras sensaciones como jugador de la UD Ibiza, tras su toma de contacto con sus compañeros de vestuario y con su nuevo técnico, Paco Jémez, el atacante de Fuenlabrada señaló que «de momento» no le «ha dado tiempo a entrenar mucho», aunque «se nota el ritmo de competición».

«No puedes descansar en ningún momento ni puedes tener ningún error porque cada error que tienes, el rival, que es tan bueno, lo aprovecha. Eso como jugador es una exigencia que tienes que tener al cien por cien. E intentaré estar a la altura», apuntó el nuevo futbolista de la escuadra ibicenca, que se calificó así mismo como «un extremo», aunque reconoció tener facilidad para ver la portería.

«Mi función ha sido siempre la de asistir al delantero, pero sí que es verdad también que siempre se me ha dado bien meter los goles. Y eso espero que no cambie aquí. Quiero poder ayudar al equipo con goles y asistencias. Y, sobre todo, con trabajo», aseveró Raúl Sánchez, antes de subrayar de cara la encuentro de este viernes frente al Almería: « Sé que jugar o no, no depende de mí, y que va a ser muy complicado que tenga participación porque, prácticamente, es que no he entrenado con el grupo. Yo voy a intentar dar lo mejor de mí en el entrenamiento de mañana para que el míster me vea con ganas y que puedo tener también la oportunidad de jugar».

Soriano: «El equipo ahora tiene menos miedo a recibir gol»

Fernando Soriano, director deportivo de la UD Ibiza, afirmó ayer, tras caerse el fichaje del bético Raúl García, que «no se descarta» la llegada de otro delantero y que «se están mirando posibilidades», aunque precisó que «es difícil».

Sobre el cambio de estilo desde la llegada de Paco Jémez al banquillo, Soriano matizó que el hecho de buscar un nuevo entrenador «era para cambiar la versión que estábamos viendo del equipo».

«Juan Carlos Carcedo ha hecho unas cosas increíbles y el resultado está ahí. Es innegable. Le estamos muy agradecidos por su trabajo. Y ahora es cierto que es otra versión. El equipo en lo táctico es, por decirlo de alguna manera, menos organizado, pero es más impetuoso y tiene menos miedo a recibir gol. Es otro tipo de concepto. También estábamos convencidos de que el equipo estaba preparado y que tenía jugadores y medios para poder jugar a otra cosa», indicó.