Toni Vingut: «Estoy ya pensando en las carreras y dándole vueltas a la cabeza»

Para el piloto ibicenco de rallys Toni Vingut se cumple hoy justo un mes de convalecencia desde que sufriera, el pasado de 2 de enero, su accidente en la segunda etapa del Rally Dakar 2022.

Feliz y satisfecho, tras recibir hace tan solo unos días un merecido reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni en el homenaje a los deportistas más destacados del municipio en la temporada 2021, Toni Vingut continúa recuperándose estos días de las diversas lesiones de su caída en Arabia Saudí, pero sueña ya con las posibles fechas que maneja para su reaparición y su vuelta a la competición.

Así las cosas, cuatro semanas después de su accidente, el piloto sanantoniense explica a Diario de Ibiza que, día a día, se va sintiendo «cada vez mejor», aunque sigue sintiendo «dolor» en las costillas.

«Si todo va bien, creo que dentro de dos semanas, aproximadamente, igual me quitan la escayola de la pierna. Y ya podré empezar a apoyar, a mover y a hacer rehabilitación, algo que va a acelerar mi recuperación», declara Toni Vingut, que también señala: «Lo de las costillas es más lento y lo de la boca es complicado y va un poco para más largo. Pero, bueno, aunque es molesto para comer, no es tan incómodo como lo de la pierna, en el sentido de que es un impedimento mucho mayor y que me limita bastante a la hora de moverme».

No obstante, con optimismo, y haciendo gala de que está hecho de otra pasta diferente a la de las personas comunes, el piloto de rallys ibicenco destacó que «lo más importante» en estos momentos para él es recuperarse «bien y lo antes posible» de todas sus dolencias .

«Lo primero es poder recuperarme bien. Y ya luego, en cuanto pueda, quiero empezar a hacer algunas pruebas que sean lo más similares posible al Rally Dakar», apunta el deportista adscrito al Motoclub de Formentera i Ibiza (MFIE), antes de adelantar: «Estoy ya dándole vueltas a la cabeza y pensando en las carreras porque tengo muchas ganas de volver a correr otra vez. La primera fecha que contemplo es en abril, que es el Baja Extremadura, puntuable para el Campeonato de Europa de Bajas, aunque no sé si los plazos para ir a esa prueba me van a venir muy justos ni estaré plenamente recuperado, así que, todo depende de cómo esté y de cómo me sienta».

Tras esa primera toma de contacto con la competición en tierras extremeñas, si se cumplen correctamente todos los plazos de su recuperación, Toni Vingut seguirá retomando las buenas sensaciones sobre su quad en otras nuevas citas, aunque sin plantearse «grandes objetivos» por el momento.

«No tengo intención de hacer ningún campeonato ni nada en concreto, pero sí que tengo previsto ir a varias citas, aunque luego ya veremos. La idea es ir acudiendo a carreras que sean cercanas y que me sirvan de entrenamiento», apunta el piloto ibicenco.

Plan a seguir de cara al futuro

En este sentido, Toni Vingut detalla el plan a seguir: «Me gustaría ir al Rally de Marruecos, pero está ahora mismo la cosa muy complicada para poder viajar allí. También está el Rally de Andalucía, en junio, que es puntuable para el Campeonato del Mundo del Cross-Country Rally, lo mismo que el Dakar, que fue la primera prueba del Mundial. Aunque la cita andaluza no tenga la dimensión que tiene el Dakar, es también una carrera con ‘roadbook’ que me vendrá muy bien para prepararme. Y si todo va bien participaré luego en el Rally de la Baja Aragón, que se celebra en el mes de julio y es puntuable para la Copa del Mundo de Bajas».