El atleta Javier Soto, protagonista de un día inolvidable para escolares de Ibiza

El atleta segoviano Javier Soto, campeón del mundo de atletismo de sordos en 1.500 metros y 27 veces medallista en campeonatos internacionales, fue este lunes el protagonista de la jornada del Programa de Deporte Inclusivo del Consell Insular de Ibiza. El atleta compartió sus experiencias con más de 70 alumnos del CEIP Portal Nou, del municipio de Ibiza.

La jornada de ‘Esport Inclusiu’ arrancó con una conferencia de Soto, que relató algunas de sus muchas vivencias en el mundo del deporte y compartió con los alumnos sus experiencias de superación personal. Soto, autor de 2 libros, 9 capítulos de libro y 9 artículos científicos, destacando su participación en el libro ‘Sordo, ¡y qué!’, publicado en 2007, completar la jornada de convivencia con el alumnado del colegio Portal Nou participando en diferentes juegos y actividades en el pabellón de Es Pratet.

«El objetivo de esta jornada de deporte inclusivo es fomentar la práctica deportiva de personas con y sin discapacidad», indicó a Diario de Ibiza el atleta segoviano, antes de comentar: «Los niños son muy curiosos y receptivos. Y en la charla me han preguntado qué obstáculos he tenido en mi vida y cómo los he superado, teniendo en cuenta las dificultades de mi discapacidad. Para mí es realmente bonito ver a los niños en estas actividades para que sientan en primera persona las sensaciones y vivencias de las personas con discapacidad. De este modo, cuando ellos se encuentren alguien con una discapacidad estarán más adaptados a su realidad para que se sienta como uno más en esta sociedad».

Fiesta final, el 12 de febrero

Por su parte, Toni Suñer, técnico del área de Deportes del Consell de Ibiza, explicó: «Este es un programa de deporte inclusivo que nació en la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, de la cátedra de Deporte Inclusivo en la Escuela, en colaboración con la Fundación Sanitas. Este tipo de actividades se harán también en otros cuatro centros escolares e institutos de Ibiza y se culminarán con una fiesta final, el 12 de febrero, en Can Coix (Sant Antoni),con unos 450 alumnos de los diferentes centros».