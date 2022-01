El Huesca B se lleva de Santa Eulària un pleno de puntos tras doblegar a la Peña

La Peña Deportiva volvió a tropezar este domingo en Santa Eulària por segunda vez consecutiva en lo que va de temporada frente a un Huesca B que se llevó un pleno de puntos del feudo peñisra, tras imponerse por un resultado de 0-2, con un tanto de Sandoval, de penalti, al filo del descanso, y con un golazo espectacular desde la lejanía de Kevin Carlos, en la segunda mitad, a los diez minutos de la reanudación.

Con este resultado en contra, la Peña Deportiva cede dos posiciones en la clasificación y baja al quinto puesto, aunque empatada con el Numancia a 30 puntos, que es el que ocupa ahora la tercera plaza, a cinco del líder Formentera.

El filial oscense se mostró ayer como un buen equipo, a pesar de su juventud, y se hizo con su tercera victoria consecutiva y la primera lejos de su feudo, después de sorprender a la Peña con un trabajo simple, pero efectivo, en un duelo no exento de polémica por algunas decisiones arbitrales que condicionaron el encuentro en contra de los peñistas. Especialmente grave fue un error del colegiado en el minuto 27 de la primera parte, en la que se tragó un clarísimo penalti sobre el local Max, con 0-0 en el marcador.

En el primer tiempo la Peña fue mucho mejor que su rival y gozó de numerosas llegadas y ocasiones que no fructificaron. Y cuando apuntaba al descanso con 0-0, Kevin Carlos fue derribado dentro del área y la pena máxima la transformó Sandoval (0-1).

Injusto castigo para los locales

Tras la reanudación, en el minuto 50, Max pudo lograr el empate, tras una triple ocasión con remates anteriores de Lachèvre y Marc de Val, pero el ‘10’ de la Peñase encontró con una intervención providencial del meta visitante Valera.

Y casi acto seguido, del posible 1-1 se llegó al 0-2, tras cazar Kevin Carlos a Seral algo adelantado y batirlo con un gran disparo desde la lejanía.

La Peña quiso reaccionar y lo intentó de todas maneras hasta el final, aunque se fue de vacío y sufriendo un castigo injusto, visto lo visto en el terreno de juego.

Manolo González: «Creo que nos han robado de una manera escandalosa»

El técnico de la Peña se marcha disgustado por la derrota, aunque «muy orgulloso» de su equipo. Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, reconoció al acabar el partido contra el Huesca B que no se marchaba contento por la derrota, aunque sí «muy orgulloso» de su equipo.

«Contento, obviamente, no me voy después de perder, pero sí muy orgulloso del equipo. Creo que hemos sido superiores desde el minuto 5, pero cuando llegas a la portería no sé cuántas veces y no marcas, es imposible ganar», declaró el técnico peñista, antes de continuar: «Y después, para mí, creo que en este partido nos han robado de una manera escandalosa. No me suele gustar echarle la culpa a esto, pero hoy ha condicionado todo el partido. A partir de ahí, todo se ha complicado con el 0-2. Hemos remado y remado pero se nos había puesto todo muy difícil ya».

Asimismo, Manolo González se lamentó del poco premio obtenido, pese al esfuerzo realizado por sus jugadores.

«Pienso que, para todo lo que hacemos, tenemos demasiado castigo y muy poca recompensa», concluyó el técnico del cuadro santaeulaliense.