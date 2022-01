El atacante Arnau Ortiz se incorpora como nuevo refuerzo de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva ha anunciado este mediodía la incorporación del atacante Arnau Ortiz Sánchez como nuevo refuerzo hasta final de la presente temporada. El futbolista, de 20 años y 1,75 metros de altura, llega cedido por el Girona Futbol Club hasta final de curso para potenciar la plantilla del conjunto que dirige Manolo González en Segunda RFEF.

Arnau Ortiz, que ha sido convocado hasta en cuatro ocasiones esta temporada con el primer equipo gerundense, se ha formado en conjuntos como la Unió Esportiva Figueres o el Club Futbol Peralada. El nuevo futbolista del cuadro santaeulaliense se desenvuelve principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede hacerlo por el costado derecho, dado que se trata de un jugador ambidiestro que incluso se maneja bien como delantero.

El jugador catalán llegará a la isla este mismo domingo para incorporarse a la disciplina del primer equipo de la Peña Deportiva el próximo lunes.

"Llego con muchas ganas. Estoy muy contento con la decisión que he tomado. Creo que es una oportunidad única para crecer como futbolista y aunque será la primera vez que el fútbol me lleve lejos de casa, sé que he elegido el mejor camino para lograr mis objetivos. El equipo está en una muy buena posición y espero poder lograr cosas bonitas esta temporada”, ha comentado el futbolista en declaraciones recogidas por el club peñista.