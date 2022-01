Pepe Bernal, fichaje del CD Ibiza: «Me encontraba sin confianza y aquí la puedo recuperar»

Pepe Bernal ya está en la isla y a las órdenes de Raúl Garrido para debutar este domingo con el CD Ibiza –si no hay retrasos en la tramitación de su ficha– tras hacer oficial este martes su fichaje por el club rojillo, donde llega procedente del Cornellà de Primera RFEF. El centrocampista ibicenco, una incorporación de campanillas para el conjunto de Raúl Garrido en Segunda RFEF, fue presentado ayer junto al joven guardameta Miguel de la Osa en las bodegas Ibizkus, patrocinador principal del CD Ibiza.

«[El fichaje] se ha resuelto de la forma que todos queríamos. Yo quería estar bastante antes aquí pero se ha alargado porque había otros dos clubes, el Cornellà y el San Fernando. Ponerse de acuerdo es complicado entre dos, imagínate entre tres», reconoció Bernal en su primera intervención como futbolista del CD Ibiza tras un fichaje que se forjó en Navidades y por el que también optaron los otros dos representantes pitiusos en la categoría, la Peña Deportiva y el Formentera, según reconoció.

El martes fue «un día muy ajetreado» para el exfutbolista del San Fernando. «Tenía muchas ganas de volver a mi casa. No miré a otros equipos, he tenido la oportunidad, pero no veía el momento de venir aquí. Me encontraba sin confianza y creo que aquí la puedo recuperar, la ilusión por ser de nuevo importante», indicó el jugador nacido en Sevilla, que viene «a demostrar» lo que fue «hace dos años en la Peña Deportiva» y a «ayudar al club a llevarlo lo más arriba posible, siendo humildes y trabajando».

Bernal lleva temporada y media sin saberse titular desde que abandonó el club de Santa Eulària. A pesar de eso, cree que es «el mismo jugador» pero con «más experiencia y recorrido». Sobre su última etapa en el Cornellà con Raúl Casañ, donde no tuvo muchas oportunidades, se limitó a decir que «la situación» no se dio y que «hay cosas» en el fútbol «que no se pueden controlar».

Bernal se deshizo en elogios hacia Raúl Garrido y sus compañeros, hasta el punto de confesar que no ha visto un equipo «ni en Primera RFEF jugar como jugaron a la pelota en la primera parte contra el Formentera». «El juego de Raúl Garrido me puede venir muy bien, cuando estaba en el Olot ya contactamos y se ha dado la oportunidad de jugar con él. He visto mucha calidad y competencia en el equipo», concluyó.