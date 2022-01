Opción Ibai Gómez

Ibai Gómez comienza a sonar con fuerza en las oficinas de la UD Ibiza. El exfutbolista internacional del Athletic Club podría ser la baza escondida por la dirección deportiva a cargo de Fernando Soriano para reemplazar a Mateusz Bogusz, tras confirmarse la grave lesión de rodilla del polaco, dotar de calidad ofensiva y de galones al plantel de Paco Jémez y dar un nuevo impulso mediático al club ibicenco.

El futbolista de 32 años, natural de Bilbao, se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato con el club vizcaíno el pasado mes de julio (le restaba un año para expirar), después de protagonizar una segunda etapa con los leones durante las tres últimas temporadas en Primera División. Ibai se formó en Lezama y debutó en Primera con el conjunto rojiblanco hace ya una década. Entre medias defendió el escudo del Deportivo Alavés, con el que se midió al Formentera en los octavos de final de la Copa del Rey del ejercicio 2017-18.

Ibai encaja a la perfección en el hueco que deja Bogusz en el perfil zurdo del ataque celeste. Como el joven Mati, el bilbaíno es un mediapunta diestro que se maneja muy bien a pie cambiado y que puede actuar tanto en banda como de interior apareciendo entre líneas. De hecho, durante buena parte de su carrera ha jugado de interior izquierda, como el internacional sub-21 polaco.

Ibai ha ido perdiendo influencia en el conjunto vasco y el pasado ejercicio apenas disputó 420 minutos repartidos en 13 partidos, cuatro de ellos como titular. A pesar de eso, el centrocampista puede presumir de haber disputado alrededor de 300 encuentros en la máxima categoría antes de poner punto y final a su etapa en la élite nacional.

El tiempo pasa y, de momento, sigue sin equipo. Desde que saliera del Athletic Club el pasado verano, Ibai Gómez aún no ha encontrado un nuevo acomodo, algo que espera conseguir en el actual mercado de invierno que ya se encuentra en su recta final.

No tiene plazo para fichar

Para la mayoría de clubes el plazo expira el próximo lunes, pero no para el Ibiza, que no tiene fecha límite al ser la de Bogusz una baja de larga duración. Con eso juega el club de Amadeo Salvo, sabedor de que el jugador vería con buenos ojos el proyecto celeste si no encuentra otro destino que colme sus aspiraciones.

Según informa la cuenta de Twitter @solofichajes123, Ibai Gómez tiene ofertas desde Portugal y de otros países de Europa. Sin embargo, no parece que la idea del de Santutxu sea la de marcharse fuera. Tal y como publica ElDesmarque Bizkaia, entre los planes para un futuro cercano del exjugador del Athletic está el de firmar por un equipo de LaLiga SmartBank para lo que resta del presente curso. Y a la UD Ibiza le iría como anillo al dedo.

Burgui también suena

El club ibicenco trabaja para reforzar el perfil que deja Bogusz tras romperse el ligamento cruzado frente al Málaga en el espectacular triunfo por 0-5. En su posición también pueden actuar hombres como Nono, Davo o Ekain, incluso Guerrero, Herrera o Miki Villar, pero ninguno de ellos ha conseguido apartar al polaco de la titularidad.

Otro de los nombres que sonó tras la llegada de Paco Jémez fue el del extremo Joni Montiel, con poca presencia en el Real Oviedo. Pero ahora cobra fuerza el de Jorge Franco ‘Burgui’, mediapunta de 28 años sin minutos en el Alavés y con amplia experiencia en Primera.

Entradas desde 10 euros y ‘DJ’ para la cita del lunes

La UD Ibiza quiere prolongar el gran apoyo que recibió de parte de su afición el pasado sábado en Málaga haciendo un llamamiento a sus seguidores para llenar Can Misses el próximo lunes a las 21 horas. El club ibicenco, que recibe en casa al Real Zaragoza, ha reducido un 50% el precio de las entradas, que parten desde 10 euros, para incentivar la afluencia de público. Además, la ‘deejay’ ibicenca Anna Tur ofrecerá una actuación de música electrónica desde una hora antes del partido y durante el descanso.