Paco Jémez: «La sensación de crecimiento que tiene el equipo es lo que más me llena»

Paco Jémez no ocultó que tras la goleada sobre el Málaga es momento para la euforia por parte de la afición, una euforia que, repitió, «debe transformarse en ilusión» para hacer frente a los ambiciosos retos que tiene el club.

«La sensación de crecimiento que tiene el equipo es lo que más me llena, ver que cada vez somos mejores en muchas facetas del juego», comenzó explicando el técnico de la UD Ibiza, quien destacó que los buenos resultados no llegan «por suerte o por azar», sino por «trabajo». «Este equipo está creciendo con confianza, está creciendo muy rápido y los equipos con confianza y valientes son siempre equipos complicados. Van cogiendo las ideas demasiado rápido, me sorprende», añadió un Paco Jémez «muy satisfecho» por lo que vio de su equipo «en un campo complicado de jugar y con un rival que te exige».

El técnico criado en Córdoba no supo explicar la clave del cambio de dinámica del equipo desde su llegada. «Se dan por muchos factores –matizó– a veces por ver una cara nueva, pero es gracias a los jugadores, un cambio de mentalidad, de creerse mejores de lo que se creían», respondió un Jémez que calificó como «una auténtica barbaridad» los trece goles anotados por los suyos en tres partidos. «Vamos a intentar mantenerlo, eso solo se debe a un cambio de mentalidad, ahora buscan arriesgar más. Tienen talento y son buenos», añadió.

Jémez aseguró que el gol de Castel les dio «tranquilidad» y que en la segunda parte el partido se volvió «demasiado loco» y se «acabó» con el tercero. «No ha sido tan sencillo como parece el resultado. Nos hemos ganado que esta segunda parte fuera plácida. El equipo ha tenido mucho talento y mucho acierto de cara a gol», precisó.

Sobre la presencia de 200 aficionados celestes en La Rosaleda reconoció que espera que sirva como punto de partida para llenar Can Misses. «Quiero que se lo pasen bien, ha sido un orgullo ver a 200 personas de Ibiza disfrutando y pasándolo bien. Ojalá esa euforia se transforme en ilusión. Ojala se traduzca en ver el campo mucho más lleno contra el Zaragoza el lunes. Y no me cabe duda de que la afición va a responder. Se lo están ganando los jugadores. Es justo que venga más gente», concluyó el técnico de los celestes.