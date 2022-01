José Alberto López: «A partir del 0-2 hemos ‘chupao’ una buena hostia»

El entrenador del Málaga no tuvo palabras para describir el bochorno vivido en La Rosaleda. «Creo que hasta el 0-2 hemos hecho muchas cosas bien y que el resultado es terriblemente duro. A partir del 0-2 estoy fastidiado y enfadado con lo que he visto porque hemos bajado los brazos y no hemos seguido haciendo lo que hasta ese momento. A partir de ahí hemos chupao una buena hostia», reconoció tras el partido un José Alberto López que achacó a «la juventud del equipo» el descalabro en la segunda mitad. «Hay que ser autocríticos, tenemos que mejorar, con lo que estamos haciendo no nos llega. No podemos bajar los brazos en un partido. Tenemos que mostrar más madurez», añadió.