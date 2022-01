A La Rosaleda, con personalidad

La UD Ibiza de Paco Jémez regresa hoy a la Liga con un trepidante cara a cara contra el Málaga CF en el estadio de La Rosaleda (21.00 horas). Un choque de la máxima exigencia ante un rival directo con el que los isleños empatan a 31 puntos, en el que el cuadro ibicenco peleará por sumar su tercera victoria consecutiva a las órdenes de Paco Jémez, que ayer en la previa aseguró que espera ver a su equipo jugando hoy ante el Málaga «con mucha personalidad».

«Es un rival complicado y de mucha calidad. Un rival que ha hecho incorporaciones de Primera División y con jugadores de mucho nivel. Y es un campo que nos va a exigir jugar, sobre todo, con mucha personalidad», apuntó el entrenador de la UD Ibiza, antes de continuar: « A mí me gusta mucho jugar en ese campo [La Rosaleda] porque me da mucho la medida de lo que vamos a ser como equipo. Es un campo en el que, si quieres hacer las cosas positivas allí, tienes que tener mucha personalidad. Al Málaga, o le quitas el balón, o tienes problemas».

En base a esa argumentación, el preparador de la escuadra celeste destacó entre las virtudes de su adversario que es un conjunto que está «bien dotado técnicamente» y que su idea de juego es la de tener el balón».

«Yo creo que ahí es donde va a estar la pelea. El equipo que sea capaz de gestionar mejor la posesión, y de acompañarla con progresión en el ataque, creo que es el va a tener más oportunidades de ganar», puntualizó Paco Jémez, al tiempo que matizó: « Pero, sobre todo, nos va a exigir mucha personalidad, mucha. Yo creo que la tenemos, pero quiero que me lo demuestren. Y quiero que me lo demuestren en sitios, en campos y contra equipos como el que vamos a jugar. Es un campo precioso, al que siempre gusta ir y que espero que el equipo, sobre todo, dé una buena medida en cuanto a esa personalidad, que yo creo que hay tener en ese sitio para poder ganar allí ».

Con ganas de competir

En lo que respecta al trabajo con su plantilla, Paco Jémez reconoció que el parón de casi dos semanas en la Liga le ha «venido bien» para avanzar en sus propuestas de juego con sus futbolistas.

«Este tiempo nos ha venido bien para poder seguir trabajando, reforzando ideas y limando esos pequeños detalles que creemos que se pueden hacer mejor. Pero, también es verdad que nos habría gustado seguir compitiendo, con una racha como la que llevábamos. No me quejo, nos hacía falta el tiempo y creo que lo hemos aprovechado muy, muy bien», suscribió el entrenador de los isleños, que, además, concretó cuáles son ahora sus aspiraciones: «Lo que vamos a intentar es seguir con esa dinámica positiva que llevábamos de resultados y de cada vez mejor de juego en Málaga. Y eso no es fácil cuando coges a un equipo a mitad de temporada. Así que, estas dos semanas de trabajo nos han venido muy bien».

Para este desplazamiento al estadio de La Rosaleda, los ibicencos cuentan con la baja del centrocampista Javi Lara, positivo en covid. Javi Pérez, Manu Molina o Appin pueden entrar en los planes como posibles relevos del cordobés la zona ancha del campo.

El Málaga suma tres partidos seguidos sin ganar en La Rosaleda

El Málaga llega al duelo de hoy contra la UD Ibiza con el objetivo de seguir creciendo en busca de acercarse a los puestos de privilegio. Después de 3 partidos en casa sin ganar, el Málaga no tiene más opción que sumar una victoria si no quiere caer en dudas. El técnico José Alberto López cuenta con múltiples bajas. Escassi y Jozabed, por acumulación de tarjetas, y Luis Muñoz y Genaro, por lesión.

Con mentalidad ganadora. La UD Ibiza viaja a Málaga a por los tres puntos

La expedición de la UD Ibiza salió con destino a Málaga este viernes de manera directa, tras concluir el entrenamiento matinal programado por Paco Jémez en Can Misses-3. Los ibicencos, tras 23 jornadas, suman 31 puntos y se encuentran en la 10ª posición, empatados con los andaluces, que ocupan el 11º lugar. Hoy, Málaga, se espera registrar una de las mejores entradas del curso para llevar en volandas a los suyos. La UD Ibiza no se esconderá en la lucha por sumar la victoria.