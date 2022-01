La 29ª edición de la Pujada al Puig de Missa se disputará el próximo 30 de enero, si las condiciones sanitarias no lo impiden, celebrándose en todas sus categorías: las dos versiones ‘mini’, la clásica y la Extrem. Tras el paréntesis obligado el año pasado por el covid, este año se retoma la prueba en todo su esplendor, si bien los atletas tendrán que seguir protocolos de seguridad, incluida una declaración responsable en relación al covid-19, que recoge que al disputar la carrera no se tienen síntomas compatibles con la enfermedad o que no se ha sido positivo o contacto estrecho en los 14 días anteriores.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.sportmaniacs.com. La Pujada al Puig de Missa obligará a realizar cortes temporales de circulación en vías de Santa Eulària. Así, el acceso por el Pont Nou, el tramo de la calle San Jaime hasta Joan Tur Tur, la calle Padre Guasch y la parte alta del Camí de Missa estarán cerrados mientras dure la prueba.