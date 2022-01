Toni Roig: «En este Formentera todos vamos en la misma dirección»

El empresario Antoni Roig, conocido como Toni Paia, (Formentera, 27-09-1975) encabeza la presidencia de la SD Formentera desde que fuera elegido por los socios en julio de 2020 en sustitución de Xicu Ferrer, que dimitió cuando las crisis económica comenzaba a hacer estragos en la entidad. Ahora, apoyado en la voluntad de toda una isla y en el rendimiento del primer equipo, el Formentera aspira a seguir ampliando su masa social, mantener el liderato en Segunda RFEF y colarse en el fútbol profesional.

Menudas Navidades han pasado en Formentera con el equipo líder en Segunda RFEF y con goleada en Santa Eulària (0-3).

Hemos pasado muy bien las Navidades, el equipo acabó el año con una dinámica muy buena y lo mejor es el comportamiento de toda la plantilla, del staff y del club; parece que todos vamos en la misma dirección, estamos completamente alineados, cada uno hace el trabajo que le toca y de momento las cosas están saliendo. El entrenador, Michel Alonso, y el vicepresidente deportivo, Felip Portas, diseñaron un equipo y después la maquinaria de todo el club trabaja en la misma dirección.

Imagino que comparte la opinión de Alberto Górriz, que en estas páginas defendió que el objetivo es la permanencia.

Lo que decía Alberto es cierto, el objetivo es mantenernos en la categoría, que es donde el Formentera sólo estuvo una temporada (2017-18). Por tanto es el objetivo número uno. Tenemos que tener en cuenta que venimos de una crisis fuerte en el club, esto limita nuestra capacidad financiera para gestionar una temporada muy exigente desde el punto de vista económico en esta nueva categoría.

¿Y cuál es la clave para que este recién ascendido lidere la Liga con tanta autoridad?

El fútbol es fútbol y si la pelota entra todo va muy bien. Pero la pelota no entra por casualidad. Entra porque lo anterior se ha hecho bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vengan mal dadas sepamos reaccionar y no derrumbarnos. Como aficionado, lo que me gusta es ver este comportamiento y este fútbol. Que de medio campo para adelante la cosa va muy bien y que atrás cuesta mucho que nos hagan gol. Esto nos motiva y nos gusta, si se juega bien, si se gana a rivales directos y en derbis… Esto crea afición y que la gente esté más contenta.

En la última asamblea general se aprobó un presupuesto que crece un 76% hasta los 1,1 millones. No parecen números de un recién ascendido.

El presupuesto es el mínimo que podíamos tener en esta categoría. Está en las cifras que se manejaron cuando el equipo estuvo en Segunda B, pero esto no quita que venimos de una situación económica muy delicada de la que aún estamos saliendo. Hay un plan para cuadrar las cuentas y devolver deuda, es el objetivo de este mandato a cuatro años.

¿Quién sostiene este proyecto deportivo?

El club se sostiene el 70% con ingresos de patrocinadores y el otro 30 se reparte entre las administraciones y la Federación.

¿La pandemia ha perjudicado o ha aliviado también algunos gastos como los alquileres de los futbolistas?

De la crisis que teníamos en diciembre de 2019 al cabo de cuatro meses nos encontramos otra peor por la pandemia. Estamos lidiando con las dos, hemos tenido que cambiar por completo la manera de funcionar con el fútbol base. Poner más recursos en el campo incrementa el presupuesto. Esto repercute en más gastos.

Volviendo a la actualidad deportiva, llega otro apasionante derbi ante el CD Ibiza. ¿Se lo empezarían a creer con otra victoria?

El aficionado y yo queremos estar arriba del todo, yo quiero ganar al CD Ibiza, nos gusta llevarnos los derbis, son muy emocionantes. Hay rivalidad de muchos años, desde pequeños nos enfrentamos a ellos, entonces esta rivalidad existe y es sana. Pero queremos ganar, a parte de que damos un paso más para conseguir cuanto antes el objetivo y plantearnos otros.

¿Qué equipos ve con capacidad para arrebatarles el liderato?

Hay un montón, si te pones a mirar da miedo. El Numancia es uno de los estará arriba seguro, y luego equipos con presupuestos, plantillas y aspiraciones serias para subir.

Pero no me negará que siendo el 50 aniversario del club, sería la guinda lograr el título y otro ascenso.

Claro, claro que sí. Es curioso porque el 50 aniversario fue el 7 de septiembre de 2021, pero empezamos a prepararlo hace un año, entonces se va alargando. Durante el año del aniversario subimos, eso ya fue un buen regalo para el club. Si además haces un buen papel en Segunda RFEF, será la ‘guindilla’.

Por el día de los inocentes el club anunció un nuevo y flamante estadio de fútbol. Quizá no sea tanta broma si logran el ascenso, porque en Primera RFEF se redoblan las exigencias.

No, no lo sería [risas]. Era una broma pero no quita que el campo necesita una buena remodelación sobre todo de las gradas. La grada ya está en proyecto. Los servicios del Consell están trabajando para un nuevo proyecto de grada, se derribarán las actuales y se hará una grada más amplia y con cubierta –similar a la de la Peña Deportiva–. No creemos que un campo de 4.000 espectadores tenga sentido. La reforma sería para este año, están trabajando en ello. Es importante para la afición, que pueda protegerse del sol y la lluvia. El Consell apoya y el trabajo del club es muy potente. Hay muchos niños jugando y mucha gente que va al fútbol. Hay una masa social muy numerosa y hay que darle unas buenas condiciones.

¿Habría que plantearse si es viable embarcarse en ese proyecto?

La Primera RFEF exige unas cosas que son complicadas, hay que cerrar las cuatro gradas, mejorar la iluminación y el terreno de juego… Cuando estemos a punto, ya lo veremos. Las condiciones de la Federación son muy exigentes para nosotros porque el campo es municipal.

Parece que se acertó con Míchel Alonso y su equipo técnico. ¿Cómo valoran su trabajo?

Están trabajando muy bien, estamos muy contentos con ellos. Es un trabajo muy complicado porque si la pelotita no entra todos te miran. Está gestionando muy bien el vestuario, están unidos y personalmente la relación es excelente.