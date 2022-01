Lachèvre: «La Peña Deportiva es un club que puede llegar a estar donde quiera»

El defensa Marc Lachèvre (Barcelona, 23-04-2002), recién aterrizado ayer en Ibiza en condición de cedido a la Peña Deportiva hasta final de temporada, es uno de los cuatro últimos refuerzos, junto a Álvaro Salinas, Gonzalo Pereira y Ramón López, que el club de la Villa del Río ha incorporado a su plantilla para ponerse a trabajar desde ahora y hasta el final de la presente campaña a las órdenes del técnico Manolo González.

El nuevo jugador peñista, de 19 años y 1,82 metros de altura, formado en la cantera del Espanyol de Barcelona, club del que procede, aseguró este lunes a Diario de Ibiza que llega a la escuadra de Santa Eulària con «mucha motivación» y con «muchas ganas», con idea de poder empezar cuanto antes a aportarle «otras cosas» al equipo con su juego desde la línea defensiva.

«Creo que la Peña Deportiva es un equipo que puede estar ahí arriba y tengo con muchas ganas de poder ayudar. Es un club que promete mucho y que puede llegar a estar donde quiera», confesó el zaguero catalán, al tiempo que destacó: «Vengo motivado y dispuesto a darlo todo. Creo que desde el carril derecho puedo aportarle al equipo potencia y mucho trabajo, tanto defensivo como ofensivo, además de darle una buena visión de juego».

El lateral barcelonés adelantó también que se trata un futbolista polivalente, que puede llegar a prestar servicios en diversas demarcaciones, según las necesidades que tenga el equipo.

«Puedo desenvolverme bien jugando en posiciones de ataque como extremo derecho e incluso jugar por la otra banda como lateral izquierdo», apuntó Marc Lachèvre, antes de detallar: «Voy bien con las dos piernas. Podría decirse que soy un jugador ambidiestro».

Buena acogida en el vestuario

En cuanto a sus primeras vivencias junto a sus nuevos compañeros de vestuario, Marc Lachèvre explicó que la acogida que ha recibido por parte del plantel peñista ha sido «muy buena».

«El recibimiento ha ido muy bueno. Hay un grupo muy majo, que creo que está muy unido y en el que se ve que hay mucha humildad».

Sobre las consignas que le ha dado Manolo González a desde su llegada al equipo, el nuevo lateral derecho del cuadro santaeulaliense lo resume así: «Manolo González me ha dicho que trabaje mucho. Que tiene muy buenas expectativas conmigo y que confía mucho en mí. Me ha pedido que no baje el nivel y que seguro que podré aportarles mucho».

Mensaje a la afición peñista

Por tal razón, Marc Lachèvre se muestra convencido que podrá aprovechar sus oportunidades y de que peleará con la Peña Deportiva por conseguir grandes retos que celebrar junto a la afición santaeulaliense.

« A los aficionados de la Peña Deportiva les digo que estén tranquilos, que yo voy a dar lo máximo y todo lo que hay en mí. No voy a bajar nunca los brazos e intentaré luchar todo lo posible para que el equipo pueda conseguir sus objetivos», avanzó el nuevo futbolista del conjunto de la Villa del Río, que manifestó su plena disposición para debutar de inmediato con la elástica del conjunto santaeulaliense este próximo domingo, 23 de enero, si el técnico Manolo González así lo estima conveniente, en el duelo que disputarán los peñistas en tierras aragonesas frente al SD Ejea.

«Estoy con muchas ganas de debutar ya con la Peña Deportiva. Físicamente llego muy bien. Ahora quiero trabajar al máximo esta semana y a ver si tengo la suerte de que Manolo González quiera contar conmigo para jugar», concluyó Marc Lachèvre.

Manolo González: «Esperamos mejorar nuestra plantilla a todos los niveles»

Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, habló este lunes de las últimos refuerzos y se mostró satisfecho por poder disponer de nuevas opciones para su once.

«Esperamos que la llegada de estos futbolistas nos permita mejorar nuestra plantilla a todos los niveles», expresó el técnico del cuadro santaeulaliense, antes de argumentar sobre la decisión de incorporarlos a su plantel: «Sabemos que Álvaro Salinas y Ramón López son dos jugadores que tienen más polivalencia que Mikel Bueno y que Nacho López. En el caso de Gonzalo Pereira su llegada nos permite reforzar la parte de atrás y que Marc de Val pueda pasar a jugar en el medio del campo. Y Marc Lachèvre, por su parte, nos cubre la baja de Víctor Calarge y nos amplía y refuerza todas las posiciones de la banda derecha ».