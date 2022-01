La UD Ibiza-HC Ibiza se choca en el estreno de año contra el Puerto Sagunto

La UD Ibiza-HC Ibiza, tras casi un mes lejos de la competición, no consiguió este domingo estrenar el nuevo año 2022 con un triunfo en casa frente al rocoso Fertiberia Puerto Sagunto, un serio adversario que marcha cuarto en la clasificación y que le complicó mucho las cosas a los ibicencos en la nueva pista del pabellón de Sa Blanca Dona, donde los valencianos acabaron imponiéndose a los isleños por un tanteo a favor de 22-27.Con este resultado en contra en el partido de su regreso a la competición liguera, el conjunto que entrena Eugenio Tilves se queda ocupando la antepenúltima posición de la tabla de clasificación con 9 puntos, aunque empatado con el Cajasur de Córdoba, que cuenta con dos partidos disputados más que los ibicencos, y con el Málaga, que es actualmente el sexto clasificado.

En lo que respecta al choque de esta 12ª jornada del Grupo-B de la División de Honor Plata masculina, cabe destacar que el plantel ibicenco compareció ante el Puerto Sagunto algo mermado en su potencial por las bajas que hay en el equipo, con el que debutó con brillantez el juvenil ibicenco Jordi Marí, autor de dos tantos.

El duelo arrancó con tensión y con ambos conjuntos tratando de hacerse fuertes en su zona y expeditivos en el área contraria. En los primeros diez minutos la UD Ibiza-HC Ibiza fue capaz de mantener un buen tono en su juego y llevó la iniciativa en el marcador (4-3) hasta que los visitantes, tras empatar (5-5), tomaron la delantera en el resultado (6-7) y ya no dejaron de contar siempre con un pequeño colchón de seguridad a su favor en el tanteo del partido, a cuyo descanso se llegó con ventaja para los valencianos de 8-11.

Tras el intermedio, el equipo de Eugenio Tilves trató de ser ambicioso y de meterle algo más de presión a su rival, pero se encontró con un oponente que no concedió facilidades y que supo aprovecharse de los errores cometidos por los isleños en sus acciones para ir decantando de su lado la victoria final por 22-27.

Tilves: «El equipo no estuvo al nivel que podemos dar»

Eugenio Tilves, técnico de la UD Ibiza-HC Ibiza, se mostró ayer contrariado por la derrota sufrida frente al Puerto Sagunto en el primer duelo del año 2022.

Sobre lo sucedido, el técnico de los ibicencos explicó: «Tuvimos momentos buenos, pero también errores no forzados, de defensa y de no estar concentrados. Quizá nos falta algo de ritmo, pero creo que el equipo no estuvo al nivel que creemos que podemos dar, a pesar de tener tres bajas. Las próximas semanas serán duras porque tenemos la plantilla algo corta».