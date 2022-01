El Sant Rafel tampoco reacciona con Tarrazo y sucumbe en Manacor

El Manacor se deshizo del Sant Rafel en el estreno de Manuel Tarrazo en el banquillo del filial celeste (2-0). El cambio de entrenador no supuso un revulsivo para los ibicencos en el feudo del segundo clasificado, que se impuso con autoridad dominando de principio a fin el encuentro. El buen juego mostrado por los rojiblancos en los primeros 45 minutos lo certificó el gol conseguido por Riera, tanto que afectó a un once visitante que no estuvo acertado en su intento de igualar la contienda. En la segunda parte todo siguió igual, marcando Albert en el minuto 58 el gol que sentenciaba el partido. Los azules prolongan su agonía y se consolidan en los puestos de descenso tras 11 jornadas sin ganar.

Mientras tanto, el Portmany vuelve a la acción tras casi un mes en el que ha visto aplazados dos encuentros por covid con la visita a Sant Antoni del Binissalem (11,30 horas). Los de Carlos Luque pretenden seguir peleando por los puestos de play-off a pesar del largo parón competitivo. Por su parte, el Inter Ibiza recibe en Can Cantó al Sóller (12 horas) con la necesidad de ganar para escapar del descenso.