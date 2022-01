Alberto Górriz, delantero: «La temporada es de ensueño; ni nosotros lo esperábamos»

El punta vasco, que cumple su séptima temporada en el club, es junto a Julen Ekiza el máximo goleador del líder accidental de Segunda RFEF, según un prudente Alberto Górriz.

Alberto Górriz (Irún, 10-11-1992) cumple su séptima temporada con la SD Formentera y, a pesar de las múltiples vivencias acumuladas, incluido el histórico debut en Copa ante un Primera como el Sevilla y el ascenso a Segunda B, es ahora, a sus 29 años, cuando más está disfrutando con el conjunto rojinegro. Górriz lidera junto a Julen Ekiza, con cinco tantos, la estadística goleadora del líder del grupo 3 de Segunda RFEF, un Formentera que cumple su 50 aniversario con el objetivo de preservar la plaza de campeón que le daría el ascenso directo a Primera RFEF.

Menuda temporada se están marcando. Líderes con cuatro puntos de ventaja. ¿Es el Formentera el principal candidato al título y al ascenso?

La temporada es de ensueño, nadie se lo esperaba, ni nosotros. No creo que seamos los principales candidatos. Equipos como el Numancia sí tienen la obligación de ser campeón y ascender, pero nosotros no. El objetivo era la permanencia, ahora evidentemente el objetivo puede llegar a ser el play-off siendo ambiciosos, pero no tenemos esa presión de tener que ser campeones o hacer play-off.

En pleno 50 aniversario del club, subir a la llamada Segunda B Pro sería la guinda del pastel.

Evidentemente sería un sueño incluso hacer play-off porque a principio temporada nadie pensaba que estuviéramos tan arriba, hombre cuando estás en primera posición te quieres mantener pero el primer puesto todavía es muy pronto para verlo.

¿Cuál es el secreto del éxito de la plantilla que dirige Míchel Alonso?

Es una plantilla muy joven, el míster conocía a mucha gente de la que ha traído, tiene muy claro cómo jugar cada partido y así nos lo hace saber. Esta es una categoría muy igualada y estamos compitiendo muy bien todos los partidos, por ahí puede estar la clave. Eso y que no nos meten goles.

¿Considera que es el mejor equipo con el que ha jugado en estas siete temporadas en Formentera?

Sí, bueno el año que subimos con Tito García Sanjuán también había un equipo muy, muy bueno, en el que disfrutamos mucho y jugamos bien al fútbol, pero junto a ese sí que es seguro el que mejor compite.

¿Este parón les beneficia o les perjudica después de dar un golpe sobre la mesa en Santa Eulària?

Siempre viene bien para desconectar un poquito, podíamos decir lo mismo de las Navidades pero el equipo ha vuelto parecido a como se fue, con buena dinámica y con la victoria contra la Peña. Esperemos que el domingo que viene hagamos lo mismo.

A nivel personal, está superando sus mejores registros con el club. ¿Está en su mejor momento?

Sí, quizás después de las lesiones que he tenido estoy en mi mejor momento tanto de confianza como a nivel personal y de cabeza. Estoy contento y por ahí igual estoy rindiendo bien.

¿Esperaba tener tanta confianza por parte de Míchel Alonso para ser un hombre indiscutible en sus alineaciones?

Estoy muy contento. Si te soy sincero ni yo me lo esperaba a principio de temporada, siempre confías en ti mismo pero siendo realista no me esperaba ser tan importante en el equipo esta temporada. Espero que así sea hasta final de temporada.

¿Se marca algún reto a nivel particular?

Cuando estás en esta dinámica siempre quieres más, ojalá igualar lo de esta primera vuelta tanto a nivel personal como de equipo, sería un gran reto.

¿Cree que tanto la Peña como el CD Ibiza se clasificarán para el ‘play-off’?

Tengo amigos en los dos equipos, ojalá nos metamos los tres y por qué no el Andratx que conozco a Pau Pomar y a unos cuantos. Ojalá la Peña porque es un equipo muy competitivo y muy bueno y el CD Ibiza es de lo que más me ha gustado de la primera vuelta. Quizá no están teniendo mucha suerte con los resultados, pero es uno de los equipos más fuertes con los que hemos jugado sin duda.

Van a tener tiempo para preparar ese nuevo derbi frente al CD Ibiza. ¿Cómo se presenta?

Como una guerra. Va a ser un partido muy complicado pero aunque jueguen muy bien es que competimos muy bien todos los partidos. Entonces vas con la seguridad de que vas a competir bien y luego se decidirá por pequeños detalles, pero será muy igualado.