Toni Vingut: «Si el Dakar me diera la oportunidad volvería a correr la próxima semana»

Toni Vingut (Ibiza, 24-12-1975) se lame desde ayer las heridas del Rally Dakar en su casa de Sant Antoni, por fin, después de resistir durante 12 días el impacto físico y emocional que dejó sobre el piloto ibicenco el accidente que le apartó de su sueño anual en el desierto saudí.

¿Cómo ha sido su regreso a casa después de 12 días de odisea entre hospitales saudíes?

Lo primero es decir que le estoy muy agradecido a la gente. Los mismos que me recogieron con la ambulancia me dijeron al llegar, «¡Hola Toni!», Me he dado a conocer [risas]. Estaba esperándolo desde hacía muchos días, se me ha hecho muy pesado. El viaje lo he encontrado largo, aunque era un avión medicalizado y muy cómodo, no se si por la altura y cambio de rutina del hospital se me ha hecho muy largo el viaje. Me encontraba peor al subir, no sé si por la presión. El recibimiento fue familiar, en casa, porque me recogieron de la misma pista con una ambulancia, en casa estaba mi familia y estaban locos por verme.

¿Cómo se encuentra física y emocionalmente?

Es un día un poco raro porque a la vez que estoy en casa, hoy termina el Dakar y estoy viendo las imágenes y me dan mucha impresión porque me gustaría estar ahí. Psicológicamente me afecta, es un día de sentimientos encontrados pero estoy feliz de estar en casa con mi familia.

¿Va a operarse de la fractura en el peroné?

No lo sé porque no he visto a ningún traumatólogo, solo el maxilofacial que me ha quitado la fijación de la boca. También tengo una fractura que tardará en recuperase. Estaba muy bien cuando tenía la boca bloqueada, ahora sí que la noto más dolorida. El peroné me duele un poquito, tenían que operarme los ligamentos del tobillo pero no es necesario, aunque aceleraría mucho la recuperación. Yo quiero operarme, me tenían que haber operado allí.

¿Cómo lo ha pasado su familia desde la distancia?

Lo han pasado peor ellos que yo. Muy preocupados, no veían lo que me iba pasando y con la distancia ellos no ven si estaba mejor. No sé si llegaban a confiar del todo en cómo estaba realmente, entonces necesitaban verme.

¿Qué ha sido lo más difícil de su estancia en Arabia Saudí?

Haberme retirado del Dakar, sin duda. Haberlo hecho tan al principio ha sido duro, iba muy bien preparado este año y me parece que ha sido una cuestión de azar, de pasar por donde no debí.

¿Cómo vivió el accidente? ¿Qué sucedió?

Lo que yo recuerdo es que estaba corriendo, lo último que recuerdo son unas rectas bastante rápidas, son planas y peligrosas, no me gustan porque con cualquier bache te puedes caer, como lo recuerdo es como ver un dvd y que le dieras a saltar escena y de repente paso de estar conduciendo el quad a estar debajo del quad con pilotos intentando darle la vuelta. ¿Cómo he pasado en un instante de estar pilotando a estar aquí debajo? Estaba muy aturdido, levantaron el quad, la gente que esperó me decía que necesitaba asistencia médica, yo estaba muy mareado pero mi intención era salir a correr otra vez. Tenemos un aparato de la organización que nos controla, si nos paramos ellos se comunican contigo, si dices que tienes una avería te dejan pero si no, si ven que no responden, activan el rescate. Recuerdo que preguntaron si estaba bien y yo dije que sí, que iba a seguir. Los otros decían que no, que trajeran un helicóptero. Menos mal que lo hicieron.

¿Y cuándo asume que debe abandonar?

Vino un helicóptero con equipo médico, me hicieron unas primeras exploraciones y me dijeron que no podía seguir. Ese fue un muy mal momento porque mi intención era seguir aunque me encontrara mal. Me tuve que retirar. Después de todo el esfuerzo de ir al Dakar tener que retirarme ha sido muy duro.

Lamentablemente usted ha vivido la dureza extrema del Rally Dakar. ¿Por qué es tan peligroso?

Es un territorio que no conoces, seguimos unas indicaciones pero la dificultad es que pasas por un sitio que no has pasado nunca en tu vida, eso lo hace especialmente difícil. Si no sigues exacto el roadbook puedes encontrarte con sorpresas, porque te indica los peligros que hay, pero en la ruta marcada. No fue mi caso, iba por donde tenía que ir pero siempre hay algún obstáculo que te puede hacer una mala jugada, yo creo que lo mío ha sido cuestión de azar, creo que he pisado unas piedras planas sobre la arena que cuando pisas se giran, se ponen verticales y creo que fue por eso por el golpe que tiene el quad en la parte central. Es posible que saltara por encima del manillar.

Se creó un grupo de Whatssap para seguir su evolución y darle ánimos. ¿Cómo fue de importante el apoyo de la gente para afrontar esa soledad de hospital?

Hay uno de gente que me sigue en el Dakar, pero no estoy porque me volvería loco. Ellos iban siguiéndome, siguen la carrera, este año les he fallado porque el grupo ha parado, pero me han enviado mensajes particulares. He recibido tantos mensajes y por varias redes sociales... he intentado contestar a todo el mundo, me disculpo porque no doy a basto. Han contactado conmigo amigos, desconocidos y gente con la que hacía mucho que no tenía contacto. Es muy agradable que tantas personas se hayan interesado en cómo estoy.

¿Cómo afronta la próxima temporada?

El objetivo vuelve a ser el Dakar, la pena es que quede tanto. La recuperación física va a ir bien pero me siento un poco raro porque estaba muy preparado y no he podido desarrollarlo. Me encantaría que el Dakar me diera la oportunidad de correr la próxima semana, a ver si tengo suerte y vuelvo a estar igual de preparado para la próxima edición.