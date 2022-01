Matías Pacini: «Lo único que puedo asegurar es que vamos a pelear hasta el mismo final»

El nuevo año 2022 ha arrancado para la UD Ibiza-Ushuaïa Volley con un firme propósito de enmienda instalado en su plantilla, que retoma estos días su preparación, tras el parón navideño, con motivación y con unas ganas tremendas de reivindicarse en la competición, a la que vuelven este sábado con un enfrentamiento en casa de alto voltaje frente al Río Duero Soria.

Para la escuadra ibicenca ha echado a andar ya la cuenta atrás en la carrera por la salvación, un objetivo por el que deben luchar los isleños sin concesiones en un mes de enero que se presenta decisivo y clave en sus aspiraciones por conseguir la permanencia en la Superliga.

«Yo veo a los chicos muy motivados. Están como terminamos el año. Anímicamente están bien. No se les va de la cabeza la motivación y el empuje que vienen teniendo entre todos. Son buenos jugadores y ellos mismos tienen que creérselo un poco más», comenta a Diario de Ibiza Matías Pacini, entrenador del cuadro ibicenco, antes de apuntar: «En lo único que pesamos ahora mismo es en prepararnos bien para recibir este sábado al Río Duero Soria, que me parece que es un equipazo. He estado viendo varios partidos de ellos y son un equipo que tiene un juego muy fluido y muy variado. Cuentan con un gran armador que distribuye muy bien y que varía mucho su juego, por lo que hace a su equipo jugar de un modo completamente diferente, para bien, de un partido a otro».

Sin puntos débiles

Al analizar a su primer adversario en este 2022, el preparador de la UD Ibiza-Ushuaïa avanza que este sábado espera un encuentro duro y complicado, dado que el Río Duero Soria es un bloque compacto y que suele ofrecer pocas concesiones.

«Va a ser un rival muy duro porque tiene muchas variantes de juego. No le vi puntos débiles, la verdad. Creo que es un equipo muy completo. Así que, pienso que va a ser difícil, pero vamos a pelear duro para poder ganar», asegura el entrenador del conjunto pitiuso, al tiempo que explica: «Creo que este mes de enero es la parte más importante del torneo. Los partidos contra Arenal Emevé y Leleman Valencia son decisivos. Tenemos un partido menos, pero tenemos que intentar meterle mano como sea a Soria e ir a fondo después en los dos siguientes partidos porque pienso que lo que tenemos ahora son tres finales seguidas».

Con confianza y a por todas

A pesar del enorme reto que tienen por delante, Matías Pacini subraya que tiene plena confianza en su equipo y que ve la salvación a su alcance.

«Lo único que puedo asegurar es que vamos a pelear hasta el mismo final. Vamos a ir para adelante porque no negocio ni el carácter ni la entrega. Siempre voy a exigir el 100%. Tanto a mí como a mis jugadores», declara el técnico celeste, que, además, añade: «Tengo confianza en los jugadores por cómo les veo. Pienso que en esta recta final vamos a dar pelea a muerte. Somos un equipo con el alma bien despierta. Y, sí. Creo que podemos lograr la permanencia».