González: «En la segunda parte hemos hecho el ridículo. Ha sido vergonzoso»

Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, acabó el encuentro frente al Formentera encendido de rabia y muy enfadado con su equipo. El técnico del conjunto santaeulaliense no se mordió la lengua y acabó muy disgustado por la derrota y con el partido ofrecido por sus jugadores.

«En la segunda parte hemos hecho el ridículo. Ha sido vergonzoso. A mí la segunda parte me da verguenza», declaró el preparador peñista, antes de indicar: «Al final tiene mucho mérito el Formentera, pero pienso que el partido se lo hemos regalado. El primer gol es un regalo tremendo, en una pérdida en una contra nuestra. El segundo gol es vergonzoso. Un gol desde el medio del campo de falta es cómico. Y el tercero, pues bueno, más de lo mismo».

Asimismo, el técnico de los de Villa del Río argumentó su disgusto en las excesivas «facilidades» dadas por su equipo.

«En una partido en el que juegan dos equipos de arriba, si das estas facilidades, cosa que ellos no han hecho, pues, al final, es normal que pierdas como hemos perdido. Haciendo el ridículo en la segunda parte. Y es que no tiene más lectura el partido», aseveró Manolo González.

En lo que respecta al planteamiento del rival, del que no supo desenredarse su equipo, el entrenador de los santaeulalienses comentó: «El objetivo era ganar, pero son partidos muy igualados y tú no puedes cometer esta serie de errores. Y después, cuando rompes la presión del rival, que no hayamos encarado ni una sola vez en todo el partido, es que es un auténtica vergüenza y no tiene otra explicación».

Manolo González continuó mostrando su malestar tras la clara derrota sufrida ante su afición, la primera de la temporada en casa, por eso enfiló contra la actitud de sus jugadores.

«Estoy muy decepcionado con el partido de la gente de arriba. Y muy quemado, obviamente, con la parte de atrás. Porque los goles son un esperpento», afirmó el técnico local, al tiempo que detalló: «Esto no me ha pasado nunca. He podido perder, pero irme con la sensación que me llevo de la segunda parte hace que me vaya muy jodido y muy cabreado, la verdad».

Toque de atención

Manolo González, además, mandó un claro mensaje a sus futbolistas: «Igual nos toca reflexionar. Lo mismo que han salido dos o tres futbolistas, igual tienen que salir más. Igual es el momento de analizar fríamente el equipo y buscar otra cosa diferente porque lo que no se puede hacer es lo que hemos hecho en la segunda parte».