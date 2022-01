Alonso: «Una de las virtudes del equipo es que es resolutivo»

Míchel Alonso, técnico del Formentera, no escondió su alegría por la victoria en Santa Eulària y su satisfacción por la marcha de su equipo, de cuyo trabajo se mostró muy orgulloso.

«Antes del parón sabíamos que estábamos muy bien, pero tras las vacaciones no sabes cómo se vuelve ni cuál es la medida del equipo. Este domingo hemos demostrado aquí en Santa Eulària, en un campo en el que no había ganado nadie, que nosotros somos capaces de hacerlo con contundencia. Estoy, la verdad, muy contento», explicó el entrenador del cuadro rojinegro, sin dejar pasar la ocasión para reconocer el esfuerzo y las ganas de sus jugadores por llevarse los tres puntos en el derbi contra la Peña Deportiva: «Creo que una de las virtudes de mi equipo es que es resolutivo, y también que atrás está siendo muy solido. Cuando mejor se veía a la Peña no nos generaron en realidad muchas ocasiones. Creo que ahí ha estado una de las claves para la victoria. Sólo llevamos once goles en contra en toda una vuelta. Algo que creo que está muy bien».

En cuanto a la faceta realizadora, el preparador de la escuadra formenterense quiso poner en valor la entrega de sus jugadores para aportarle, siempre que pueden, goles al equipo.

«Cuando estás ahí arriba como líder lo haces por muchas cosas. Y una de ellas es que en este equipo cualquiera puede jugar, hacerlo bien y ayudar con sus goles», apuntó Míchel Alonso, antes de concluir: «Ganar en Santa Eulària en el primer partido del año es un gran aliciente para mis jugadores. Viene a refrendar lo ya hecho antes del parón. Creo que el equipo lleva muy bien desde que empezó la temporada y la gente se está empezando a dar cuenta ahora de que ahí estamos».

Paso a paso y compitiendo

En cuanto a las opciones de ascenso del Formentera, Míchel Alonso se mostró cauto, al señalar que hay que ir paso a paso.

«Al equipo se le ve disfrutando en el campo, compitiendo y sabiendo sufrir cuando hay que sufrir. Creo que somos un equipo camaleónico que se puede adaptar a muchas circunstancias, que es lo que hace que estemos ahí arriba», subrayó.