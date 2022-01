Paco Jémez: «La euforia no es buena porque es pasajera y se diluye; la ilusión permanece»

Paco Jémez se mostró contenido en la victoria tras liderar desde el banquillo la mayor goleada en la historia reciente de la UD Ibiza. El técnico cordobés reconoció que el partido tuvo «de todo», como «momentos muy buenos de juego, situaciones adversas, errores y levantar un 1-2», enumeró Jémez, quien también confesó que su equipo tuvo «un poco de fortuna» para «levantar el partido» después de que el Alcorcón fallara una clara ocasión para ponerse con 1-3.

«Estoy contento por la capacidad de seguir creyendo del equipo, de hacer un gran fútbol. Esa es la idea que tengo, estoy muy contento porque el partido ha sido redondo y la gente lo ha pasado bien», añadió un Paco Jémez que también admitió que falta «trabajar y mejorar pequeñas cositas», como los desajustes que permitieron los dos goles del conjunto madrileño.

Fran Fernández: «El equipo se hundió tras el 3-2» Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, se mostró «muy disgustado» por la abultada derrota encajada por su equipo, que en su opinión no estuvo «afortunado» para conseguir el 1-3 y que tras la remontada celeste «se hundió». «El equipo se ha visto cerca de ganar tras mucho tiempo y se ha hundido tras el 3-2. El Ibiza ha competido muchísimo mejor», afirmó el preparador del cuadro madrileño.

Jémez quiso asimismo rebajar el triunfalismo que vive el entorno celeste tras las dos victorias seguidas que ha traído con su llegada. «Todo lo que sea ilusión nos vale, la euforia no porque es pasajera y se diluye, pero la ilusión permanece. Lo primero es que la gente se vaya contenta, hoy han visto muchos goles, jugar bien al fútbol y remontar ante un equipo que nos lo ha puesto difícil», explicó el técnico de 51 años, quien también reconoció estar «ilusionado». «Es pronto para creernos mejores que nadie pero hemos dado un paso importante de mentalidad y concepción de idea de fútbol», puntualizó un Jémez al que no le gusta jugar «a la ruleta rusa», en referencia al fútbol ofensivo pero con ciertos desajustes defensivos que dio alas al Alcorcón en la primera mitad. «Nunca he tenido miedo a encajar, quiero que mi equipo trabaje bien en defensa pero que cuando vaya al ataque no esté encorsetado», señaló al respecto.

Por último, Paco Jémez lanzó un mensaje a la afición tras la floja entrada registrada: «No tengo prisa, vendrán. Hoy había poquita gente, pero esta isla puede meter más. El equipo hará cosas importantes para que vengan».