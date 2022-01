La UD Ibiza de Jémez quita el freno de mano ante el Alcorcón

La mano de Paco Jémez ya se nota en la UD Ibiza, que esta tarde ha infligido una amplia goleada al colista Alcorcón por 6-2 para lograr la segunda victoria consecutiva en la etapa del técnico cordobés y romper su mala racha en el estadio de Can Misses, donde no ganaba desde el pasado 23 de octubre.

La escuadra ibicenca se ha repuesto de un 1-2 adverso, tras adelantarse en el marcador gracias a un gol que ha otorgado el VAR a Sergio Castel, y ha conseguido su mayor goleada en años gracias a los tantos de Cifu, Herrera, Juan Ibiza, Bogusz y el propio Castel, que ha cerrado el marcador ante un Alcorcón al que hunde un poco más en el fondo de la clasificación.

Paco Jémez se presentó ante su nueva afición con el mismo once que le hizo debutar con victoria en Fuenlabrada, devolviendo la confianza al joven guardameta Álex Domínguez en la portería y a Javi Lara en la medular junto a Pape Diop. Y el equipo respondió quitando ese 'freno de mano' metafórico que aducía Jémez para plasmar su talento sobre el césped y regalar un exitoso espectáculo a los 3.337 espectadores que han acudido al encuentro.

Una mala salida de balón del cancerbero internacional tras el saque de centro permitió a Arribas examinarse en un peligroso libre directo que mandó a las nubes, y al minuto siguiente remató en el primer palo un balón de primeras, a centro de Juanma, que se fue rozando el poste. Dos serios avisos del colista en unos primeros instantes de desconcierto para la zaga celeste.

Pasado el cinco de juego, Guerrero y Herrera armaron un rápido contragolpe a la espalda de la zaga madrileña, y el canario habilitó al espacio para Bugusz, cuyo remate forzado se marchó por encima del travesaño. En la acción posterior, Cifuentes, que repitió en el lateral diestro, se atrevió con una chilena que atajó sin problemas Jiménez.

Fútbol total

Una de las premisas de Paco Jémez, que su equipo despliegue un fútbol alegre y vertical en el que prime el espectáculo, se estaba cumpliendo en Can Misses. Y fue a más. Alcanzado el cuarto de hora de encuentro, el colegiado anuló un gol a Sergio Castel por fuera de juego tras empujar a la red un pase de la muerte de Herrera, quien se internó por el perfil zurdo del área gracias a una magistral asistencia de Javi Lara. El VAR, por primera vez para los intereses isleños, corrigió la decisión de Hernández Maeso y otorgó el 1-0 al delantero vasco para alegría y asombro de la parroquia ibicenca.

Un Ibiza plástico y dominante comenzaba a apoderarse del balón y de la energía de un choque que estaba disfrutando la afición celeste. Pero todo cambió en apenas cuatro minutos. Primero con un desajuste en el flanco izquierdo de la zaga local y un pase al espacio de Laure que dejó completamente solo a Xisco, quien tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse el balón y buscar el palo largo de Álex estableciendo con clase el 1-1 (min. 23).

Álex se rehizo de ambos mazazos y taponó de forma milagrosa un cabezazo de Juanma

El despiste le costó muy caro al conjunto ibicenco, que sin apenas tiempo de reacción se comió el segundo por mediación del propio Xisco. Los de Fran Fernández habían encontrado fisuras en un Ibiza demasiado largo y desordenado; y el colista combinó a placer en una rápida transición hasta encontrar a Carlos Bellvis por la izquierda, cuyo centro al primer palo remató picado el bigoleador del Alcorcón certificando la remontada en el minuto 27 de juego.

Los de Paco Jémez no encajaron bien el golpe y en medio de la zozobra pudieron recibir el tercero, pero Álex se rehizo de ambos mazazos y taponó de forma milagrosa un cabezazo de Juanma. El balón, tras rebotar en el larguero, cayó manso a los guantes del guardameta catalán.

La escuadra celeste se lanzó en busca del empate ante un Alcorcón muy replegado, y poco antes del descanso intentó una acción personal Sergio Castel, pero su disparo raso y con la zurda no sorprendió a Jiménez. Quien sí perforó las mallas del cuadro madrileño en el tiempo extra fue Cifuentes, que tras revolverse en el área resolvió con un potente chut que no acertó a despejar el meta del colista. La verticalidad de Bogusz, autor de la asistencia, pero también de Herrera, Castel y Guerrero, menos encorsetados con Jémez, determinó la acción ofensiva del 2-2. Con demasiados goles, sobre todo en contra, y con muchas dosis de emoción acabó el primer episodio en Can Misses.

Segunda parte

El ritmo fue in crescendo en Can Misses y Javi Lara se vistió de torero tras el paso por vestuarios para servir un balón exquisito y templado, mirando a la grada, que remató desviado Herrera. Un bocatto di cardinale del cordobés que no tuvo premio. Como tampoco lo tuvo la extraordinaria acción de Hugo Fraile –al más puro estilo Leo Messi– que finalizó con un zurdazo ajustado desde la frontal del área que escupió el poste hacia fuera.

Golpeó ahora el cuadro celeste, y lo hizo con firmeza, como el derechazo que Herrera envió al fondo de las mallas para sellar con el 3-2 la asistencia al espacio de Bogusz (min. 51).

Apenas cinco minutos después, en plena vorágine ofensiva, llegó el cuarto por mediación de Juan Ibiza al cazar en el área pequeña un balón muerto tras una falta lateral servida por Herrera (4-2, min. 56). Los celestes estaban plasmando a la perfección ese desequilibrio ordenado que predica Paco Jémez dentro de su filosofía de fútbol ofensivo y total.

Bogusz, primero, y Javi Lara, después, con sendos disparos lejanos, pretendieron unirse a la fiesta celeste. Y el polaco lo consiguió poco después tras ganar la espalda de la defensa y lograr batir a Jiménez en dos tiempos.

Con un Alcorcón totalmente hundido, Castel aumentó su cuenta goleadora con un cabezazo formidable a centro de Davo. Una goleada histórica para los celestes en Segunda División, con remontada incluida, en el estreno de Jémez en Can Misses que sirve para alejar los fantasmas del descenso y mirar de frente a los puestos de 'play-off'.