Paco Jémez: «Si digo que estoy encantado me quedo corto»

Paco Jémez ha levantado la moral de la tropa celeste y ha recuperado la ilusión en los banquillos con un ambicioso proyecto del que se muestra gratamente sorprendido. Así lo escenificó ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde frente al Alcorcón (Can Misses, 16 horas), en el que busca su segunda victoria consecutiva al frente de una UD Ibiza que ve luchando por todo esta temporada.

«Si digo que estoy encantado me quedo corto», aseguró con decisión el preparador criado en Córdoba, que tras completar su segunda semana de trabajo en Ibiza, ya con todos sus efectivos libres de covid, elogió de sus futbolistas «la predisposición, la intensidad con la que abordan las tareas y la personalidad para absorber las ideas».

Paco Jémez recordó que a pesar de su condición de colista, el Alcorcón es un equipo «muy competitivo, aguerrido y que no baja los brazos», por lo que advirtió de que si alguno de sus futbolistas no salta concentrado «no durará ni 10 minutos». «Quiero a once fieras pegando bocados y jugando bien al fútbol», subrayó Jémez.

«Si ves competir al Alcorcón, no te cuadra que esté donde está», añadió el exentrenador del Rayo Vallecano, antes de insistir en que «los favoritismos hay que demostrarlos en el campo». «Me parece un equipo muy intenso y muy difícil. Tiene mucha gente atrás. Están jugando, salvo que cambien, con un 5-2-3 y en fase defensiva con un 5-4-1. Nos va a exigir lo mejor que tengamos en ataque y tener las ideas muy claras si queremos hacer gol y tener ocasiones», añadió sobre un rival que, no obstante, «está ahogado» en la clasificación, a 13 puntos de la salvación, y al que «sólo le vale ganar partidos».

«Para mí, este posiblemente sea de los partidos más complicados que vamos a tener porque es muy fácil relajarse», puntualizó de cara a su primer encuentro ante la afición ibicenca.

Aunque aseguró no tener aún un once inicial definido, sí adelantó que el objetivo de su etapa en el equipo celeste es derribar la idea de ser un «equipo encorsetado, porque [los futbolistas] no pueden tener murallas».

«Quiero que haya más desorden controlado, necesitamos desequilibrarnos con cierto orden para desequilibrar al contrario y aún hay mucho jugador al que le cuesta salir de su zona», aseveró Jémez, quien destacó el gran nivel futbolístico que ha encontrado en su plantilla y la versatilidad de muchos de sus jugadores, destacando nombres como los de Javi Lara, Guerrero, Davo, Álex Domínguez o Javi Vázquez, inéditos estos últimos durante la etapa de Juan Carlos Carcedo.

Novedades y baja de Gálvez

El técnico nacido en Gran Canaria ha recuperado esta semana a los cinco últimos efectivos contagiados de covid, por lo que podría introducir alguna novedad en el once respecto al que venció en Fuenlabrada, donde fueron decisivos los futbolistas que salieron desde el banquillo como Davo, autor del 1-2. La única baja en el plantel celeste es la del central Álex Gálvez por problemas musculares.

Paco Jémez también se refirió a su debut en Can Misses, que afronta con la máxima ilusión. «Vamos a intentar que la gente se lo pase bien. Pero las euforias no me gustan porque lo único que hemos hecho es ganar un partido. Aún así, muy agradecido a la gente», puntualizó.

Mercado invernal: Habrá refuerzos en función de los resultados

Con respecto a la posibilidad de reforzarse en el mercado invernal, Paco Jémez manifestó que todavía no ha pensado en esa posibilidad ya que, dijo, dependerá del rendimiento que ofrezcan sus actuales futbolistas, que «pueden ir ganando partidos y a lo mejor no hacen falta retoques». El técnico aseguró que «cada vez se verá a un equipo más completo» con el paso de las semanas y se mostró muy satisfecho con el nivel y la actitud de sus futbolistas. A pesar de todo, no descartó posibles movimientos.