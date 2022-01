La FFIB revisa el protocolo covid tras aplazar más de cien partidos

La Federació de Fútbol de les Illes Balears ha reaccionado tras el aluvión de encuentros aplazados en todas las categorías y divisiones del fútbol regional por el incremento de los contagios registrados a causa de la variante ómicron.

Según ha podido saber Diario de Ibiza, el ente federativo, en base al nuevo escenario con un amplio porcentaje de la sociedad vacunada, ha tomado la determinación de revisar el protocolo covid para que no se produzcan más suspensiones si no es por causa de un brote que afecte a un elevado número de futbolistas.

Hasta ahora, un club podía solicitar suspender un partido si notificaba al menos cuatro positivos en su plantilla, lo que ha generado más de un centenar de aplazamientos –102 concretamente– en las diferentes competiciones del fútbol y el fútbol sala territorial, con los problemas de calendario que ello implica. Un claro ejemplo se produjo la jornada pasada en Tercera División, donde el Portmany, el Sant Rafel y el Inter Ibiza vieron aplazados sus encuentros por la influencia del virus.

La FFIB ya ha acordado subir el listón y sólo falta notificarlo de manera oficial a todos los clubes de Balears para que tengan en cuenta este nuevo protocolo de actuación en caso de sufrir nuevos contagios. De momento, para este fin de semana no se han autorizado más aplazamientos, tal y como aseguró ayer a esta redacción Manolo Bosch, secretario general de la Federación balear.

«Con 13 futbolistas se juega»

«Las plantillas tienen al menos 22 futbolistas. No queremos poner un número mínimo y sí aplicar el sentido común, pero si comprobamos que un equipo tiene 13 futbolistas para jugar, se va a jugar. No puede ser que haya suspicacias, quiénes tenemos lesionados, si coge el covid un jugador importante… La norma es que como los futbolistas tienen que estar vacunados o ser negativos en PCR o antígenos, si hay suficientes se va a jugar», argumentó Bosch.

Aunque en la federación son conscientes del incremento de los contagios por la nueva variante, se apoyan en los datos de Sanidad y en la mayor levedad de la enfermedad para no tener que alterar los calendarios.

«En algunas competiciones no se va a terminar y habrá que hacerlo en base a porcentajes. En las categorías nacionales como Segunda RFEF, Tercera, División de Honor o Nacional Juvenil no hay margen porque luego hay otras fases», recuerda Bosch, quien asegura que en otras federaciones territoriales no se han permitido aplazamientos con solo cuatro casos positivos en una plantilla.

«Hemos sido muy cautos», sostiene el secretario de la Balear. «Hemos puesto la salud por encima de todo y a seguimos poniendo, pero con la vacuna nos hemos puesto las pilas. Igual que en otros trabajos que no cierran porque haya contagios. En el fútbol, igual», insiste Bosch, antes de explicar que hay clubes que han notificado positivos «pero han decidido no pedir el aplazamiento porque», aseguran, «acumularían más bajas –por motivos laborales– si tienen que jugar entre semana».