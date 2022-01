Josep: «Mi marcha del Sant Jordi es por motivos personales y ya estaba avisada»

El centrocampista Josep Díez, ya exjugador de la Penya Esportiva Sant Jordi, ha querido matizar y dejar claro que su reciente salida del club ‘jordier’ ha sido únicamente «por motivos personales» y no por discrepancias ni por cuestiones económicas, al tiempo que ha dado las gracias a la entidad verdinegra y a su directiva por haberle dado todo tipo «de facilidades» para poder marcharse.

«Dejo el club por motivos personales que ya venía arrastrando desde el año pasado. Yo dejé el club porque quise justo el día antes de que se planteara la movida esta del tema económico del Sant Jordi. Era una decisión mía que ya estaba tomada con antelación desde hacía meses y a la que puse fecha», declaró el futbolista catalán, al tiempo que matizó: «No dejo el club por temas económicos. Yo ahora mismo no tengo equipo y el Sant Jordi me ha facilitado mi salida. El club no está pasando por buenos momentos, pero ellos me han ayudado en todo lo que han podido».

En este sentido, Josep Díez ha recalcado que «ya había avisado hace algún tiempo al club de su adiós» y que siempre le gusta «salir bien de los sitios y hacer las cosas correctamente».

«Yo ya tenía pensado marcharme el club y había avisado al entrenador. Luego fue cuando saltó la noticia de lo del dinero. Pero el tema económico no es por lo que me he ido», subrayó el centrocampista.