El ‘efecto’ Jémez se pone a prueba en Can Misses frente al colista Alcorcón

Este sábado vuelve a rodar el balón en el césped de Can Misses en el primer duelo en casa del nuevo año 2022 de la UD Ibiza, que recibe, en partido correspondiente a la 23ª jornada de Segunda División, la visita del colista de la categoría, el AD Alcorcón, ante el que el ‘efecto’ Paco Jémez se pone a prueba ante la hinchada ibicenca, tras comenzar la pasada semana el técnico su andadura en el banquillo celeste con muy buen pie, con una valiosa y balsámica victoria a domicilio en el terreno del Fuenlabrada por 1-2.

Así las cosas, después del descanso por Navidad, más los días de cuarentena que han tenido que guardar algunos miembros de la plantilla, el nuevo entrenador de la UD Ibiza ha podido trabajar esta semana con su plantel a buen ritmo y ha recuperado para los entrenamientos a varios de los miembros del equipo afectados por coronavirus.

La pasada jornada, en el estreno de Paco Jémez como director de orquesta de la UD Ibiza, el conjunto celeste ofreció una buena imagen en Fuenlabrada, donde se pudo apreciar un palpable cambio en cuanto a actitud y motivación del equipo isleño, además de intuirse ya el genuino sello de carácter y ambición que le ha imprimido en estas dos semanas su carismático nuevo entrenador.

A día de hoy, el preparador grancanario cuenta con piezas más que suficientes para volver a confeccionar un once competitivo con el que aspirar a conseguir frente al Alcorcón su segunda victoria consecutiva y la primera en su nueva casa, un estadio de Can Misses que aguarda impaciente la llegada de este sábado para apoyar a la escuadra isleña en busca de otro triunfo, pues no habría mejor manera de arrancar este nuevo año 2022 que con dos victorias consecutivas.

Un rival en horas bajas

Por su parte, el conjunto ‘alfarero’ llega a Ibiza inmerso en una grave crisis de resultados y con la urgente necesidad de intentar resurgir en este nuevo tramo de la competición liguera, con el objetivo de tratar de escapar a tiempo del pozo del descenso.

Actualmente, no corren buenos tiempos para el equipo de Fran Fernández, que es colista con 11 puntos, a 13 de los puestos de la permanencia. Los madrileños cuentan con un balance de dos victorias, 5 empates y 15 derrotas en las 22 jornadas que se han celebrado hasta el momento, con un saldo realizador negativo de 16 goles a favor por 40 tantos en contra.

Pero, como ya se ha visto en jornadas anteriores a lo largo de esta temporada en segunda División, los ibicencos no pueden fiarse lo más mínimo por muy mal que esté el rival, ya que cualquier exceso de confianza suele terminar pagándose caro en muchas ocasiones.

Las ausencias por contagios de covid también han afectado en las últimas semanas al cuadro ‘alfarero’, que arrancó el año 2022 encajando en la pasada jornada una nueva derrota en su propio feudo, en un estadio de Santo Domingo de donde el Málaga CF consiguió llevarse los tres puntos este lunes, tras imponerse por la mínima (0-1), con un tanto de Paulino en el minuto 80.