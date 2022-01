El Ibicenco Alejandro Bonafé, mejor novato del año en el MTB Extremo.

Al rider ibicenco Alejandro Bonafé le ha llegado la hora de empezar a tocar fuerte en las puertas del cielo del ciclismo MTB más extremo del mundo. No en vano, el deportista isleño ha sido nominado como el mejor novato del año del circuito internacional, reconocimiento que le ha sido otorgado por la marca de bebidas energéticas Red Bull y el FMB World Tour (principal circuito de MTB Slopestyle y Freeride), entidades que han sucumbido al imparable ascenso del pitiuso.

A sus 22 años, este joven deportista ibicenco, nacido en Sant Jordi el 12-06-1999, lleva media vida haciendo piruetas y acrobacias subido a una bicicleta. Y es ahora cuando sus muchas habilidades y su innata destreza están obteniendo el premio a su constante esfuerzo .

«Empecé con esto en Ibiza a los 11 años, en el skatepark de Figueretas en plan amateur. Y con 17 años me fui a Barcelona, donde estaba mi hermano, para estudiar, que era la excusa perfecta para irme a darle a la bici y a cumplir mi sueño», explica el rider isleño, antes de detallar: «Una vez en Barcelona comencé a montar con mi hermano y a conocer gente de este mundillo, tras lo que empecé a competir con 20 años. Y en la segunda competición a la que asistí, en Suiza, quedé ya tercero. Ahí comencé a verse la proyección que podía tener. Y así he estado hasta ahora, que me han elegido como novato del año».

Superación en tiempos difíciles

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Alejandro Bonafé, ya que en estos dos últimos años ha tenido que superar una complicada intervención por una fractura de clavícula que sufrió tras una caída.

«Cuando más estaba destacando tuve la mala suerte de que me rompí la clavícula entrenando, una semana antes de irme a competir a Austria y a Canadá. Se me fastidiaron los planes porque me operaron y después de la intervención me volví a caer el primer día que retomé los entrenamientos», relata Alejandro Bonafé, que además señala: «Fue una caída tonta aunque muy dura, pero a los cuatro días me fui a Galicia a competir a un campeonato de nivel internacional que se llama O Marisquiño, al que acude gente muy buena de todo el mundo. Y allí gané haciendo el mejor truco. Luego me fui para Rusia a hacer un show, y de allí para Alemania. Cuando volví para hacerme el chequeo médico el doctor se dio cuenta de que la clavícula estaba tocada y que tenía la placa de titanio doblada. Así que, me tuvieron que operar de nuevo y hacerme un injerto de hueso, por lo que estuve apartado de la bici durante un año».

Regreso con fuerzas renovadas

Después de un largo periodo en el dique seco, hace un año Alejandro Bonafé volvió a retomar a tope y con energías renovadas su gran pasión.

«Por suerte desde entonces no me he vuelto a caer y he podido ir a competir en algunos eventos en los que también he ido haciendo podios. Y este año me han elegido novato del año y me han dado una invitación para asistir a la mejor y más prestigiosa competición que existe de MTB Extremo, el Crankworx FMBA Slopestyle World Championship, que se celebra en Innsbruck (Austria), a donde acuden solamente los 14 mejores riders del mundo», avanza a Diario de Ibiza el deportista ibicenco.

«Para mí supone literalmente un sueño hecho realidad. Yo ahora mismo no vivo de la bici, pero ahora sí que he entrado con FOX en del mundo profesional con un contrato. Llegar a esto es lo más ‘top’ que se puede esperar. Y a partir de aquí sé que voy a ir para arriba», subraya Alejandro Bonafé, a la vez que asegura: «Defender el nombre de Ibiza por el mundo me hace súper feliz. Cuando vuelvo a la isla y veo los sitios en los que empecé, me doy cuenta de que todo es posible. Que con motivación, perseverancia y constancia se pueden conseguir los sueños y que los límites te los pones tú mismo. Soy muy exigente conmigo. Cada día entreno como si fuera una competición y doy el máximo. Ahora estoy patrocinado por un gimnasio, que me ayudó mucho cuando la lesión. Y quiero apuntar a lo más alto que se pueda. Me he propuesto nuevos retos, como estar en el podio con los tres mejores del mundo».