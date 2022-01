Toni Vingut sigue ingresado en Arabia Saudí en espera del alta para volver a casa

Aunque se encuentra bien y su ánimo es como siempre optimista, las secuelas del aparatoso accidente sufrido este domingo con su quad en la segunda etapa del Rally Dakar 2002 siguen manteniendo postrado a Toni Vingut en un centro hospitalario de Arabia Saudí.

Tras un primer reconocimiento en el hospital donde fue atendido tras su percance en la carrera, en el que se le detectó una fractura en el peroné de su pierna derecha y dos costillas lesionadas, Toni Vingut ha tenido que recibir también tratamiento en las últimas horas en su mandíbula, en la que padece una fisura.

El piloto ibicenco continúa a la espera de que los doctores le notifiquen y le concedan el alta médica para poder emprender cuanto antes el regreso a casa, según explicó a Diario de Ibiza este lunes Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Ibiza (MFIE), al que está adscrito Toni Vingut.

«Toni aún está en el hospital. Hoy -por ayer- le han cogido la mandíbula para que se suelde, pero no sabemos todavía el día que le darán el alta», manifestó Agustín Ribas, antes de apuntar: «Esperamos que sea en breve, pero seguimos a la espera de lo que digan los médicos».

El propio Toni Vingut, a través de un mensaje, ha tranquilizado a sus seguidores y a sus amistades, a los que les asegura que está «bien».

«Ha sido un duro golpe tener que retirarme así de este Dakar 2022. Es duro físicamente, pero es peor psicológicamente», matiza el deportista sanantoniense, a la vez que expone: «Todos sabemos la dificultad de la prueba y lo que nos puede pasar en cualquier momento, pero es algo que nunca esperamos que nos pase. Ahora a recuperarme, volver a casa y empezar a prepararme para el Dakar 2023».

Asimismo, el piloto isleño ha querido mostrar su agradecimiento a todas las personas que se han interesado y preocupado por él para conocer su estado tras el accidente.

«Ha sido impresionante ver los cientos de mensajes de ánimos que me estáis enviado, por lo que os doy muchas gracias a todos por arroparme y darme ánimos en estos momentos difíciles. También dar las gracias a todos los sponsors y a todos los que me habéis ayudado para poder estar en el Dakar. Me duele mucho no haber podido acabar y estar a la altura que esperaba, pero espero seguir contando con todo vuestro apoyo y llegaremos al Dakar 2023 mas fuertes. Muchas gracias a todos, sois muy grandes», destacó Toni Vingut para finalizar.