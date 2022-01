Toni Vingut es evacuado en el helicóptero de emergencias tras un grave accidente en la segunda etapa del Rally Dakar

La tercera aventura del piloto ibicenco Toni Vingut y las ilusiones que tenía depositadas en esta edición del Rally Dakar 2022 parece que han llegado a su final de forma precipitada y trágica, dado que el deportista isleño, según ha podido saber Diario de Ibiza, ha tenido que ser evacuado este domingo por el helicóptero de emergencias para ser sometido a una exhaustiva exploración en un centro médico, tras sufrir un grave accidente con su quad en la segunda etapa de la carrera.

La continuidad del piloto sanantoniense en la prueba está prácticamente descartada, según explicaba el propio piloto isleño, aún en estado de 'shock', en un vídeo mientras era evacuado en el helicóptero, por recomendación directa de la organización.

Inoportuna caída cuando marchaba sexto

La jornada de hoy, segunda etapa de las 12 programadas, con salida y llegada en la ciudad de Ha’il, de 546 kilómetros con un total de 334 cronometrados, ha condenado a Toni Vingut a la frustración de verse apartado de la carrera, después de sufrir un aparatoso percance del que ha salido muy golpeado y del que no guarda recuerdo de cómo le ha sucedido.

"Creo que hoy he metido la pata. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero me he encontrado en el suelo y estoy aún aturdido. Me duele la mandíbula y también un tobillo. Me dicen que no debería de seguir porque no recuerdo haberme caído", detallaba Toni Vingut, mientras volaba en el helicóptero antes de ser sometido a exploración médica para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

El accidente sufrido por el piloto del MFIE ha llegado en el segundo tramo de la jornada, tras haber salido en la 13ª posición que logró hacer en la primera etapa y después de haber pasado el primer 'waypoint' de hoy en el sexto lugar.