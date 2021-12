La UD Ibiza-Ushuaïa sigue confiando en Matías Pacini

La UD Ibiza-Ushuaïa Volley mantendrá, por el momento, al técnico Matías Pacini al frente del banquillo del equipo de la Superliga Masculina, con cuya plantilla el entrenador ‘interino’ volvió a retomar este miércoles los entrenamientos de cara a su regreso a la competición tras el parón navideño.

«A día de hoy no tenemos razón alguna para que Matías Pacini no siga en el puesto; es decir, no hemos encontrado ni nos ha llegado ningún perfil de entrenador que se diga que sea mejor que lo que Matías le está dando al equipo ahora mismo. Así que, de momento, le vamos a mantener a él como entrenador», aseguró Mariano Esteban, presidente del club, en la tarde de ayer a Diario de Ibiza.

En cuanto a la vuelta al trabajo del conjunto celeste, el dirigente de la UD Ibiza-Ushuaïa comentó que, tras realizarse las pertinentes pruebas del covid, el equipo ha regresado con muchas ganas de entrenar, aunque aún falten algunos jugadores por incorporarse.

«Toda la plantilla no ha regresado al completo al trabajo porque hay algunos jugadores que están fuera de vacaciones. Matías Pacini quería empezar los entrenamientos un poco antes de la fecha fijada, pero todos estarán ya aquí para el día 2 o 3 de enero», adelantó Mariano Esteban.