Paco Jémez: "El objetivo es llegar a lo máximo posible sin renunciar a nada"

Paco Jémez ha sido presentado este mediodía como nuevo entrenador de la UD Ibiza, en una comparecencia de prensa en la que también ha intervenido Amadeo Salvo y que ha finalizado con una sesión fotográfica sobre el césped del Estadio Can Misses.

Paco Jémez, que ayer firmó su contrato hasta final de temporada con el club celeste, ha asegurado en sala de prensa que "el objetivo es llegar a lo máximo posible, sin renunciar a nada" y que, en línea con el presidente de la UD Ibiza, no le gusta "quedarse a mitad de camino en nada". "Estamos a mitad de camino entre el descenso y el play off y no veo razón para mirar hacia atrás, podemos mirar hacia arriba", ha reconocido el técnico de 51 años, que quiere un equipo "valiente" y con "actitud".

"No es que se pueda si no que se debe ser vertical y buscar el gol. Ahí está la grandeza, ser equilibrado, ser capaces de defender bien y ser atrevidos a la hora de ir al ataque", ha resumido en su primera intervención.

La intención de Paco Jémez es que el equipo "esté en una posición tranquila", algo que puede conseguir en los dos primeros partidos del año ante rivales de la zona baja como Fuenlabrada y Alcorcón. "A ver qué somos capaces de conseguir, pero no renuncio a nada. La ilusión y ambición del club es la misma que la mía, por eso vengo aquí. Lo que le puedo decir a la afición del Ibiza es que va a ver un equipo competitivo, que tenga el balón, que sea protagonista del juego, que no se pueda reprochar nada en cuanto a actitud, con predisposición a jugar bien, a ganar partidos haciendo buen fútbol. Intentaremos que (los aficionados) se vayan contentos y orgullosos de lo que vean en el campo", ha argumentado el exentrenador del Rayo Vallecano, quien también ha confesado que desde el club no le han pedido expresamente clasificarse para el play off. "Pero conociendo (a Amadeo) no vamos a renunciar a nada, el primer objetivo es salvar la categoría, si lo conseguimos pronto podremos ir a por más. Me gusta subir los escalones de uno en uno. Si podemos pelear por más no hay duda de que lo haremos", ha puntualizado.

En lo deportivo, Paco Jémez ha admitido que no tiene demasiada información sobre su plantilla, al margen de futbolistas que ya ha tenido a sus órdenes como Nono y Gálvez, y que sus principales preocupaciones son "el tiempo", pues solo dispone de una semana antes del primer encuentro ante el Fuenlabrada, y los siete positivos en covid de la plantilla, que esta tarde está convocada para someterse a los pertinentes test antes de realizar el primer entrenamiento con el técnico nacido en Gran Canaria.

"Para mí todos los jugadores parten de cero, tengo más valoración del que ha jugado, pero quiero verlos, a ver qué me demuestra cada uno. Una de mis virtudes es que suelo ser muy justo, pongo a los que creo que tengo que poner. No soy un entrenador de 11 jugadores. Todos se tienen que sentir partícipes e importantes. Se abre una nueva etapa donde los jugadores empiezan de cero. Mis decisiones pueden ir cambiando cada semana, puedo tener un bloque pero me fijo mucho en los entrenamientos. No sé a quién voy a poner el domingo en Fuenlabrada", ha concluido Jémez, quien considera que "hay suficiente plantilla para afrontar el reto".

Amadeo Salvo

Por su parte, Amadeo Salvo ha asegurado que la decisión de despedir a Juan Carlos Carcedo "se tomó después de acabar el partido (con el Sporting), por la trayectoria que llevábamos y por las sensaciones que se transmitía", y ha subrayado que "no había nada premeditado" y que el consejo de administración adopta decisiones "estratégicas" por el bien de la entidad. "Nunca es agradable, es una de las situaciones más dolorosas, a nivel de club y a nivel personal. En estos 6 años habremos cometido errores, pero hemos tomado decisiones más certeras y por eso estamos aquí", ha explicado.

Sobre la llegada de Paco Jémez, ha comentado: "Era el perfil y el entrenador idóneo para el momento actual. Su ilusión y conocimientos contrastados, sus ganas y su liderazgo fueron aspectos fundamentales".