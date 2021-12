UD Ibiza: una reválida antes de Navidad

El Estadio Can Misses-Power Electronics despide esta tarde (16 horas) un año glorioso para el balompié insular en el que la UD Ibiza se ha convertido en el primer representante pitiuso en ingresar en el fútbol profesional. La escuadra celeste, que ha firmado una más que aceptable primera mitad de ciclo en su primera temporada en Segunda División, recibe a un Sporting de Gijón en franco declive tras sumar únicamente tres puntos de los últimos 30 disputados. Un bagaje muy pobre para uno de los clubes más emblemáticos del fútbol nacional.

Los asturianos, que conocieron ayer su próximo emparejamiento copero que le enfrentará con el Villarreal, celebraron el miércoles en el torneo del KO su primera victoria en los 10 últimos encuentros disputados tras superar en la prórroga al Alcorcón, colista de LaLiga SmartBank.

Después de encadenar siete derrotas y tres empates, los de Mareo ocupan la decimoquinta posición en la competición doméstica con 24 puntos, uno menos que el combinado celeste de Juan Carlos Carcedo. De ahí que el encuentro represente un auténtico duelo directo entre dos escuadras que necesitan cerrar el año con una alegría para no empezar a coquetear con el furgón de cola de la clasificación. La escuadra isleña se encuentra a seis puntos tanto de los puestos de play-off como del descenso, por lo que el encuentro se presenta como una reválida para definir su estatus en la categoría.

Sin embargo, la UD Ibiza no llega a la última cita del año en su mejor momento. Los celestes cayeron eliminados en El Toralín tras encajar su segunda derrota en apenas dos semanas frente a la Ponferradina, y los tres últimos encuentros de Liga en Can Misses estuvieron marcados por el VAR y las penas máximas. En casa, los de Carcedo no ganan desde finales de octubre, en la duodécima jornada ante el Fuenlabrada (3-1). Desde entonces, no han sido capaces de celebrar un triunfo con su afición, encajando dos derrotas y otros tantos empates. Como visitantes tampoco suman los tres puntos desde la decimocuarta jornada en el campo de la Real Sociedad B. En total, los ibicencos encadenan seis partidos (cinco de Liga y uno de Copa) sin conocer la victoria, una racha adversa que pretenden revertir antes del parón navideño.

Buena parte de estos resultados estuvieron marcados por la falta de acierto ofensivo de los celestes, que solo han anotado un gol en las cinco últimas jornadas. La buena noticia es el rendimiento defensivo del equipo, el sexto mejor de la competición con 21 goles en contra, cinco de ellos desde los once metros.

Pendientes de Appin

En lo deportivo, Carcedo tiene a todos sus hombres disponibles a excepción de Kevin Appin, que es duda tras el choque de cabezas sufrido el miércoles en Ponferrada, donde estuvo en observación para descartar daños más importantes. El técnico riojano aclaró ayer que los descartes de Javi Pérez y Gálvez ante la Ponferradina fueron por decisión técnica, por lo que hoy podrían ser de la partida ante el Sporting.

El cuadro rojiblanco, por su parte, presenta las bajas de Cuéllar, Campuzano, Babin, Pablo Pérez y Christian Rivera, con molestias musculares tras el encuentro de Copa ante el Alcorcón.