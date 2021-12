Un punto de rabia y tozudez

La UD Ibiza salvó ayer un trabajado punto en Can Misses frente al potente Girona en un encuentro marcado por el tercer penalti consecutivo que reciben los celestes en casa. Stuani, máximo artillero de la categoría, puso por delante a los de Míchel, pero el conjunto ibicenco reaccionó y, fruto de su insistencia, logró el empate en la segunda mitad tras un balón parado que empujó en boca de gol el central celeste.

Los ibicencos saltaron al encuentro con ganas y ambición, aunque con algunas novedades tácticas que muy pronto se demostrarían inválidas para hacer frente al conjunto catalán. El asturiano Davo, una de las caras nuevas en el once de Carcedo, comenzó moviéndose muy bien entre líneas y dio dos claras asistencias de gol para Cifuentes, primero, y para Sergio Castel poco después, que no supieron materializar ante la portería de Juan Carlos.

El dominio del balón era alterno, pero los contragolpes del cuadro rojiblanco comenzaban a resquebrajar la solidez de la zaga ibicenca, ayer reforzada con la presencia de tres centrales.

Entonces, en una acción aislada y sin aparente peligro, volvió a inmolarse el combinado celeste en Can Misses, como en los dos últimos encuentros disputados en casa ante el Almería y la Ponferradina. Samu Sáiz cogió la espalda de la defensa y enfiló hacia el área, donde cayó zancadilleado por un Cifuentes que corría tras él a la desesperada. No fue una falta intencionada, pero el carrilero celeste no midió bien y trastabilló a su rival. Esta vez no hubo discusión y Stuani, pichichi de la categoría, no falló desde los once metros (0-1, min. 19).

Los isleños trataron de recomponerse del mazazo, pero fue el Girona el que antes de cumplirse la media hora de juego perdonó el segundo en un balón franco que mandó a las nubes Aleix. Una ocasión similar a la primera que tuvo Cifu para el Ibiza.

Castel, poco después, reclamó un posible agarrón dentro del área que no apreció el colegiado, provocando las airadas protestas del público local. En la recta final del primer acto apretó con rabia y tozudez la escuadra ibicenca en busca del empate. La tuvo Davo tras un pase al corazón del área de Castel, pero el remate del asturiano se topó con la pierna de Juanpe. Con la UD Ibiza volcada en el área rival acabó una primera mitad marcada, otra vez, por un desafortunado penalti contra los pitiusos. El sexto de la temporada.

Los de Carcedo trataron de mantener la presión y el riojano añadió mordiente dando entrada a Bogusz y a Miki Villar. La mejor ocasión llegó en botas de Javi Pérez, que tras fintar a dos defensas en el perfil izquierdo del área, disparó con efecto obligando a Juan Carlos a sacar a córner con una manopla salvadora (min 60).

Después lo probaron Manu Molina, que envió a las nubes su finalización en una segunda jugada, y Davo, con dos disparos cruzados que no encontraron portería. Luego fue Castel quien cabeceó forzado, por encima del larguero, un buen centro de Villar tras ganar línea de fondo. El gol, la gran asignatura pendiente de los ibicencos, seguía resistiéndose.

Herrera saltó por Davo en busca del ansiado tanto que hiciera justicia en el marcador. Y la insistencia al fin tuvo premio, esta vez a través de la estrategia, cuando Goldar empujó a la red el rechace de Juan Carlos a un testarazo de Castel en el segundo palo (1-1, min. 71).

Una falta directa de Aleix a la derecha de Germán llevó el susto a la grada cuando todavía se celebraba el empate en Can Misses. Tocaba defender el marcador frente a la reacción visitante, que llegó en varias contras. La más importante fue un mano a mano de Valery, tras el exquisito pase al hueco de Kebe, que salvó de manera providencial Germán.

En el área contraria, Juan Carlos salió del área con decisión para evitar la llegada de Appin tras una asistencia de lujo de Bogusz. Ya en el descuento, Stuani cruzó en exceso una volea en una última acción aislada aunque de sumo peligro para un Girona que acabó aceptando las tablas. Finalmente, el Ibiza salvó un punto trabajado ante un rival de ‘play-off’, pero acumula cinco jornadas sin conocer la victoria.