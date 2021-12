Míchel: «Esto es una moneda al aire: ha tocado empate, pero podría haber salido derrota»

El técnico del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez, Míchel, mostró su malestar tras el partido por el sometimiento de su equipo ante un «gran» rival de Can Misses y reconoció que el conjunto catalán no mereció el triunfo ante la escuadra ibicenca. «No hemos merecido los tres puntos. No ha sido el mejor partido por nuestra parte. En líneas generales, no me ha gustado, porque no hemos sido capaces de controlar el partido. Nos llevamos un punto ante un buen rival, un equipo muy trabajado. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco se ha visto nuestra mejor versión», explicó.

Para el exfutbolista del Rayo, la UD Ibiza les «sometió» a partir del penalti. «No hemos sido un equipo con tranquilidad ante una buena presión del adversario. No me voy satisfecho porque no hemos dominado el encuentro, y eso es una moneda al aire: hoy ha tocado empate, pero también podría haber salido derrota», concluyó.