Carcedo: «No hay muchos equipos que sometan al Girona como lo hemos hecho»

El entrenador de la UD Ibiza, Juan Carlos Carcedo, destacó en sala de prensa que su equipo «sometió» en diferentes fases del partido a un potente Girona que, en su opinión, se llevó un punto de Can Misses gracias a un penalti «ajustadete», tal y como lo calificó tras el encuentro.

«Hemos hecho un gran partido, con dos ocasiones muy claras al principio. Nuevamente, un penalti muy ajustadete, nos ha penalizado y nos ha generado alguna duda, pero nos hemos rehecho. El equipo ha sacado el carácter y en la segunda parte les hemos apretado, no hemos dejado insistir, con no sé cuántos saques de esquina, creo que diez, y muchos centros al área. Estaba claro que si el conjunto seguía así, merecía como mínimo el empate. No sé si la victoria hubiese sido justa, porque ellos también han tenido las suyas», explicó el preparador riojano, que se mostró satisfecho con la propuesta de sus futbolistas.

«Muchas de las cosas que se habían hablado se estaban haciendo bien en la primera parte, pero al final esto va de eficacia, de tratar de marcar las ocasiones que se generan y de cometer los menos fallos posibles en tu área. He de felicitar a los chicos, porque el punto es más que merecido ante un rival con gente muy buena arriba y muy bien trabajado. Creo que no ha habido muchos equipos que les hayan sometido como hemos hecho nosotros, que hemos llevado el partido donde queríamos», argumentó.

Carcedo también se refirió a la amarilla a Stuani, que debería haber sido roja por agresión. «Podría haber sido expulsado tranquilamente, pero no somos nosotros quienes decidimos y hay que aceptar las resoluciones que toma el colegiado y ya está. No sé qué hubiera pasado si es al revés», agregó el técnico celeste, que sobre el penalti añadió que «también era ajustado» y que sabía «que no lo iba a rectificar».

El riojano ya trabaja en la planificación del desplazamiento copero de este miércoles al Toralín, feudo de la Ponferradina.