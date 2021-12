0-6. Líderes en penas máximas

La UD Ibiza ya es el líder de Segunda División… en penaltis en contra. Con el de ayer son seis las penas máximas señalizadas contra los celestes en 20 jornadas, las tres últimas de forma consecutiva en el Estadio Can Misses, donde los de Carcedo no vencen desde el pasado 23 de octubre. Ha sido precisamente en el coliseo celeste donde ha pagado la mayoría de infracciones en el área. Aunque no fue así en la novena jornada, frente al Cartagena, cuando al conjunto de Carcedo le pitaron dos penaltis que transformó Rubén Castro en la contundente derrota por 5-1. En la duodécima jornada, frente al Fuenlabrada, volvieron a ser penalizados con un lanzamiento desde los once metros, pero Germán Parreño detuvo el disparo de Pedro León para contribuir en la victoria ibicenca por 3-1, la última que han celebrado los aficionados de la isla en casa.

Los dos siguientes penaltis sí fueron realmente determinantes en el resultado final. Además de polémicos. Contra el Almería fue el VAR quien decantó la contienda al determinar unas manos de Javi Lara en el área que resultaron en derrota por la mínima. Lo mismo que ante la Ponferradina, cuando los colegiados interpretaron pena máxima en una salida de Germán al borde del área. Ayer, el equipo ibicenco sí tuvo capacidad de reacción para empatar a un Girona que, como sus antecesores, solo pudo marcar desde los once metros ante una UD Ibiza sólida pero inocente en las áreas. Los celestes no tienen tiempo para digerir el décimo empate de la temporada. El miércoles afrontan un enorme desafío en la segunda ronda de la Copa del Rey con la visita a la Ponferradina, y el próximo sábado cierran la primera vuelta con la visita a Can misses del ilustre Sporting de Gijón. UN PARTIDO CON TODOS LOS ALICIENTES PARA DISFRUTAR. El penúltimo encuentro del año en Can misses resultó vibrante y contó con todos los alicientes para que la afición disfrutara con el nivel de Segunda División. El partido estuvo marcado por el penalti decretado por Óliver de la Fuente (en la imagen, señalando la infracción ante Germán y Goldar) y por el ambiente navideño en las gradas, con un centenar de seguidores del Girona. Una peña local organizó una recogida de alimentos y Germán evitó el 1-2 en el mano a mano con Valery.