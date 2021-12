La UD Ibiza vota en contra del acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC

La UD Ibiza, junto con Real Madrid, Barça y Athletic Club, ha votado en contra del acuerdo con el fondo de inversión CVC, promovido por LaLiga "para impulsar el crecimiento global" tanto de la institución como de los clubes, según ha informado la propia Liga en un comunicado. Sin embargo, finalmente el proyecto bautizado como LaLiga Impulso ha salido adelante con los votos a favor de 37 de los 42 clubes y la abstención del Real Oviedo, reticente al principio, pero que al final ha decidido no pronunciarse.

Entre las condiciones impuestas por el fondo de inversión CVC y LaLiga a los clubes, consta que del dinero que se les inyectará, el 70% se deberá invertir en infraestructuras, un 15% para refinanciar deuda y compensar pérdidas por la crisis del coronavirus y otro 15% para la inscripción de jugadores.

En este sentido, a la UD Ibiza el acuerdo no le beneficiaría demasiado, pues las instalaciones no son de su propiedad (tienen cedido el derecho de uso, pero la propiedad es del Ayuntamiento de Ibiza) y no tienen deudas que saldar.

Además, otra de las condiciones que exige el fondo CVC es que, de las futuras ganancias que obtengan los clubes por derechos de televisión, tendrán que darle casi un 11% durante los próximos cincuenta años.

El voto en contra de la UD Ibiza, así como de los otros tres equipos que se han mostrado en contra, permite a todos ellos no aceptar los términos del acuerdo y evitar formar parte de LaLiga Impulso.