Carcedo: «El empate y el punto eran importantes para nosotros»

«Era importante no caer derrotados para seguir por delante de ellos y por el tema de golaveraje», explicó el técnico de los celestes, antes de reconocer que aunque «no» fue «un buen partido» sí dijo estar «satisfecho» con el punto y «por la entrega de los chicos».

Albés: «Hicimos méritos para ganar los tres puntos»

Rubén Albés no se mordió la lengua tras un partido que debieron ganar, según explicó en rueda de prensa el entrenador del CD Lugo: «Es uno de esos días en los que estoy jodido porque creo que hicimos méritos suficientes para llevarnos los tres puntos. Minimizamos al 99% el potencial ofensivo del Ibiza, no tienen ningún tiro entre los tres postes y nosotros tuvimos las opciones más claras». Albés, que aseguró que fue uno de los mejores partidos de su equipo, dijo que «sentía tener el partido controlado». «Te quedas con la espina de no haber conseguido los tres puntos ante un muy buen rival como el Ibiza, que no es un recién ascendido como tal y es el equipo revelación», puntualizó.