Primeros equilibrios en el 2 Días de Trial Ibiza

EXHIBICIÓN EN SANT ANTONI ANTES DE LA COMPETICIÓN. Después de dos años de parón, el 2 Días de Trial Isla de Ibiza regresa con la presencia de más de 140 pilotos y mochileros de todo el territorio nacional y europeo, contando con participantes de Andorra, Francia, Inglaterra, Italia, Venezuela y Japón. El evento organizado por el Motoclub de Ibiza arrancó ayer con una exhibición a cargo de pilotos de elite Jeroni Fajardo, Aniol Gelabert, Gerard Trueba o Ben Dignan, entre otros. Can Coix será hoy y mañana el epicentro del 2 Días de Trial, con nueve zonas a lo largo del torrente de Can Frare. Cala Salada y el paseo de la playa del Arenal, en Sant Antoni. Sobre estas líneas, varias imágenes de la exhibición de trial, ayer en Can Coix.