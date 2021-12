El HC Ibiza sufre su cuarta derrota consecutiva tras otro reñido final

La UD Ibiza-HC Ibiza encajó ayer frente al Sant Quirze catalán su cuarta derrota consecutiva en la Liga de División de Honor Plata tras sucumbir en otro ajustado final de partido (30-29). El conjunto naranja nunca bajó los brazos y compitió hasta el final, pero se marchó de vacío de tierras barcelonas por «los errores no forzados, las pérdidas y los despistes», según explicó tras el encuentro el técnico Eugenio Tilves.

Un inicio arrollador de los locales (5-1, 12-8) y los 11 tantos conseguidos por Natan Moreno fueron igualmente determinantes en el devenir de un encuentro que deja a los pitiusos en la séptima posición con 8 puntos tras enlazar cuatro derrotas seguidas.

El preparador de la UD Ibiza no ocultó que los últimos resultados han mermado la confianza de sus pupilos, que tampoco están teniendo la fortuna de cara en momentos clave de los partidos. «Sant Quirze venía con buena dinámica y nosotros no tan buena, ese punto de confianza les favoreció y a nosotros nos faltó suerte en lanzamientos y en errores no forzados», indicó Tilves, antes de reconocer que los catalanes «han competido mejor». «No hemos bajado los brazos en ningún momento. A base de orgullo hemos remontado, pero con tantos errores no forzados, pérdidas, y despistes es imposible ganar en Plata», relató el míster del Ibiza.

El técnico gallego opinó que aunque su equipo «compite hasta el final», con ese rendimiento «no llega». «Tenemos que dar un paso más en los entrenamientos para mejorar y crecer si queremos ganar partidos, si no, estará complicado. Entrar en el grupo de arriba para la salvación va a ser muy difícil», advirtió Tilves tras un encuentro en el que destacó Daniel Bernárdez con 7 dianas. «Ahora, a pensar en el próximo partido contra el Córdoba, que será igual o más complicado. No va a haber festivos, va a haber trabajo», concluyó Tilves.