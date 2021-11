Toni Vingut saldrá en el Dakar 2022 con un proyecto con aspiraciones

El piloto ibicenco Toni Vingut acudirá al Rally Dakar 2022 con un proyecto ambicioso y con idea de luchar por los puestos de la zona alta de la clasificación de la categoría de quads. Así al menos lo avanzó en la presentación de su tercera participación en la prestigiosa carrera por etapas por tierras de Arabia Saudí.

En un acto organizado en el Reciento Ferial de Ibiza, el piloto isleño expuso su proyecto deportivo de cara a un Dakar 2022 en el que sus aspiraciones se han elevado varios peldaños, puesto que el de Sant Antoni ya no se conforma con acabar la carrera, reto ya superado en la anterior edición, sino que asegura que el próximo mes de enero aspira a pelear por los puestos de honor de la clasificación.

«Si hasta ahora el objetivo que tenía en el Dakar era acabar, que ya de por sí en esta carrera es un reto muy grande, en esta tercera edición en la que participo espero darle una vuelta más y hacer un buen papel», afirmó Toni Vingut, al tiempo que manifestó: «No sé qué pasará, pero mi intención es mejorar y hacer un buen papel. Eso implica más riesgos de poder romper o de no acabar, pero es el plan que tengo».

Cambios y mejoras en el quad

Así las cosas, el representante del Motoclub de Formentera i Ibiza (MFE) detalló a Diario de Ibiza que para lograr sus objetivos se ha esforzado para «mejorar» en «aquellas cosas que creía necesario hacerlo», además de realizar «cambios y mejoras» en su quad para potenciar su máquina e incrementar así sus opciones de ser más competitivo.

«He potenciado un poco más el quad con respecto a la velocidad que tenía el año pasado. y también he mejorado algunas otras cosas, como las llantas, además de ir más preparado en la navegación, ya que por muy pequeños que fueran los detalles hacían que se te escapara mucho tiempo en las etapas. El objetivo ahora es subsanar y evitar todo eso», apuntó el piloto sanantoniense, antes de detallar: «Hemos hecho modificaciones en el quad . Ahora acelera más rápido y corre más que antes, aunque tampoco mucho más porque con el motor hemos querido ser conservadores para que no se rompa. Pero sí que he ganado aceleración y punta de velocidad. Y también llevo ruedas mejores para no pinchar tanto y no tener que hacer pequeñas reparaciones, que no te dejan tirado, pero sí que te van restando tiempo».