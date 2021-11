«La repercusión de los 3 Días Trail Ibiza fuera de España es cada vez mayor»

La isla de Ibiza se prepara para acoger desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 de noviembre la octava edición de la popular prueba por etapas de los 3 Días Trail Ibiza, cita organizada por el Club Trideporte, que reunirá a más de medio millar de participantes repartidos entre las diferentes modalidades que se ofrecen en el programa, que engloba a lo largo de todo este fin de semana un total de seis distancias.

Una prueba que se presenta un año más con muchos alicientes y que en este 2021 demuestra que no solamente se ha consolidado ya como uno de los eventos más esperados dentro del calendario nacional de la especialidad, sino que además «cada año su relevancia fuera de nuestras fronteras es cada vez mayor», tal y como explica Fátima Blázquez, presidenta del Club Trideporte y organizadora de los 3 Días Trail Ibiza.

«Las sensaciones para esta edición de 2021 son muy buenas. Hay muchas ganas de hacer la prueba y se nota porque hemos vuelto a los números de 2019 en cuanto a número de participantes. Este año, por ejemplo, tenemos noruegos, uruguayos, ecuatorianos, chinos y norteamericanos, entre otras nacionalidades. Nadie viene desde tan lejos a correr a Ibiza si no viene motivado y con ganas de disfrutar de todo lo bueno que puede ofrecer la isla haciendo deporte», indica Fátima Blázquez, al tiempo que detalla: «La repercusión de los 3 Días Trail Ibiza fuera de nuestras fronteras es cada vez mayor. De los casi 600 participantes quizá haya este año más de doscientos y pico de fuera de España. Y hay gente que lleva ya aquí desde el lunes para disfrutar y conocer también de paso de la isla».

No obstante, la presidenta del Club Trideporte y organizadora de los 3 Días Trail Ibiza señala que «el objetivo» de la prueba es ir creciendo «poco a poco», adaptándose siempre «a lo que determine la situación con el covid».

«Ahora hay que crecer en paralelo al covid. Y aunque se siguen manteniendo las medidas covid, desde luego que no son las del año pasado. Vuelven las salidas con todos los corredores juntos y se puede hacer el catering en la zona de meta el sábado, entre otras cosas, que nos lo hace todo más fácil. Es otro ambiente diferente al que vivimos el año pasado. De todos modos, yo creo todavía no está aún la cosa tan bien con el covid como para pensar por ahora en aumentar mucho más los números de la participación», afirma Fátima Blázquez.

Esperanzados con una gran cita

A pesar de ello, la responsable de los 3 Días Trail Ibiza manifiesta su satisfacción ante un fin de semana en Ibiza que se espera apasionante en lo deportivo, a la vez que deja constancia de las esperanzas que tiene puestas en que todos los participantes puedan disfrutar de una gran cita a través de sus propias experiencias en la competición.

«Las previsiones mateorológicas son tan cambiantes ahora mismo, tras cuatro semanas lloviendo en la isla, que no se sabe muy bien el tiempo que nos va a hacer durante el fin de semana. Dicen que no, que no va a llover, pero no sé. Aunque si nos lloviese tampoco eso nos va a trastocar los planes ni nada en las pruebas. Ya corrimos el año pasado con lluvia y en otro anterior lo hicimos con nieve», comenta al respecto Fátima Blázquez.

En este sentido, la organizadora del evento matiza con un único ‘pero’ la posibilidad de que les acompañe estos días el mal tiempo: «Si te digo la verdad, me da más pena que llueva por los voluntarios que por los participantes, ya que estos, al fin y al cabo, están compitiendo, llevan material y van calientes porque están corriendo, mientras que los voluntarios están un montón de horas parados en cruce, los pobrecitos míos, y si llueve ellos no se lo pasan tan bien».

Un cartel con grandes favoritos

En lo que concierne a los deportistas que parten de inicio en los 3 Días Trail Ibiza como «los principales candidatos» a pelear por llevarse la victoria, Fátima Blázquez avanza: «Como principales favoritos al triunfo creo que se encuentran Donatello Rota, que ya ganó el año pasado la Ultra, mientras que en chicas viene una italiana muy fuerte y muy buena, que es Francesca Canepa, para la Ultra también. Y después está Aroa Sío, en la maratón, y el equipo Nike, que también está muy fuerte. Sin embargo, en la carrera puede pasar de todo porque son muchas horas y nunca es fácil ganar para ningún corredor».

Al plantear las peculiaridades que hacen a esta octava edición de los 3 Días Trail Ibiza una propuesta diferente a la de años pasados, la presidenta del Club Trideporte expone: «Yo creo que la principal novedad en este 2021 con respecto a otras ediciones de los 3 Días Trail Ibiza es que la gran mayoría de los participantes ha venido para hacer los tres días. Pienso que se va a vivir un ambiente muy bonito. Principalmente porque no es lo mismo correr un solo día, que vivir las emociones de hacerlo los tres seguidos. Creo que se va a ver una carrera muy buena».

Una carrera que arranca hoy en Ibiza, a las 20 horas, con una carrera de 10K nocturna a través de las calles de Dalt Vila.