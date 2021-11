Un ex de la Peña llega a Can Misses como baluarte de la SD Ponferradina

José Manuel Arias Copete apuntaba maneras cuando con apenas 19 años aterrizó en la Peña Deportiva cedido por el Villarreal CF. Raúl Casañ, muy cercano al club castellonense, tenía echado el ojo al espigado central sevillano desde que, recién estrenada la mayoría de edad, había debutado con su Écija natal en la categoría de bronce del fútbol español.

Cuando se materializó el préstamo, el exentrenador de la Peña no dudó en entregarle las llaves de la zaga para la que, a la postre, sería una histórica temporada en Segunda División B. Copete vistió la zamarra de Santa Eulària en 21 oportunidades, incluidas las eliminatorias de un ‘play-off’ de ascenso a Segunda que transcendió por mucho las fronteras pitiusas. Y no defraudó. Su regreso a Villarreal no fue menos doloroso por conocido, y entre la afición peñista se sintió la marcha de uno de los defensas con más talento de los que han pateado el verde del Municipal. Caprichos del destino quisieron que la Ponferradina, su actual equipo, se cruzase con la Peña en la primera ronda de la Copa del Rey. El sevillano no se vistió, pero Jon Pérez Bolo ya sabía quién era aquel talludo y juicioso central.

El curso pasado hizo la pretemporada con el primer equipo del submarino amarillo y lideró la retaguardia del filial, en Segunda B, durante 17 encuentros, enfrentándose con la escuadra de la Villa del Río y con la UD Ibiza, su rival este domingo en el Estadio Can Misses (16 horas).

Para entonces, Copete ya sonaba para muchos clubes del fútbol profesional y el pasado julio, con solo 21 años, se convirtió en el primer fichaje del proyecto de la SD Ponferradina en Segunda División.

A las órdenes de Bolo, el central zurdo lo ha jugado todo a excepción de los tres encuentros que ha cumplido por sanción: uno por acumulación de amarillas y dos más tras ver la cartulina roja frente al Huesca. El pasado domingo regresó al once titular y cerró con su primer tanto en Liga la goleada sobre el Sporting de Gijón (4-1), que ha situado a los leoneses en la cuarta posición de la tabla con 29 puntos, seis más que la UD Ibiza.

Copete vuelve este fin de semana a Ibiza para defender el cerrojo de la Ponferradina frente a la formación celeste en un encuentro de envergadura, la misma que la de un joven central en progresión que dejó huella en el fútbol insular.