El CD Ibiza desafía a Vila solicitando jugar la Copa en el Estadio Can Misses

Según explicaron desde el departamento de prensa del CD Ibiza, el club ha transmitido al Ayuntamiento su intención de jugar la eliminatoria en el Estadio Can Misses por dos razones: primero, esgrime el club, porque el terreno de juego en el que disputa sus encuentros de Liga en Segunda RFEF, Can Misses-3, «no reúne los requisitos de iluminación» artificial para acoger la Copa; y segundo, porque no quieren «desplazarse a otro municipio» de la isla.

La entidad rojilla, que descarta así volver a jugar en el Municipal de Santa Eulària, como sí hizo en Liga, afirma estar a la espera de recibir «un informe por escrito» por parte de la Federación española (RFEF) que constate que Can Misses-3 no está homologado para albergar la eliminatoria, que se disputará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.

Cabe recordar que la UD Ibiza ya disputó eliminatorias frente a equipos del fútbol profesional en el estadio antes de la reforma; del mismo modo que la Peña Deportiva en el campo municipal de la Villa del Río o la SD Formentera en Sant Francesc hace varios años.

Mientras tanto, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Ibiza manifestaron que no se ha registrado documento alguno con dicha petición por parte del CD Ibiza. El Consistorio no maneja otra opción que no sea el campo de césped natural de las pistas. «Desde el Patronat d’Esports se está trabajando en preparar Can Misses III para acoger el partido de eliminatoria de la Copa del Rey. Entre esos trabajos está la mejora de la iluminación», detallaron desde el Consistorio.

Quien no se pronunció al respecto es el actual titular del Estadio, la UD Ibiza. El club celeste descartó realizar valoraciones, y tampoco despejó las dudas el entrenador del primer equipo, Juan Carlos Carcedo, preguntado al respecto durante la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán mañana en Huesca. «Yo deseo lo mejor a todos los clubes, no me meto en los convenios con el Patronato. Nosotros lo intentamos llevar lo mejor posible en el día a día. Con Raúl Garrido [entrenador del CD Ibiza] tengo muy buena relación, intentamos coordinarnos para los días de entrenamiento, pero no sé los derechos que tiene cada club. Les deseo lo mejor, ojalá que puedan pasar la eliminatoria contra el Tenerife, que será un partido muy bonito, pero no sé dónde tiene que jugar. Es más un tema de clubes y son los dirigentes quienes se tienen que encargar», argumentó el técnico riojano.

Este no es el primer desafío que plantea el CD Ibiza al Patronato de Deportes y, en segundo término, a la UD Ibiza. Tras el convenio firmado para el debut de un equipo de la isla en el fútbol profesional, el club que preside Antonio Palma y el Club Atletisme Pitiús presentaron una demanda contra el documento firmado entre Rafel Ruiz y Amadeo Salvo. La vía judicial enturbió las relaciones hasta el desagradable capítulo vivido hace 10 días en Can Misses-3, con la plantilla del CD Ibiza entrenando sin autorización entre jardineros, máquinas cortacésped y riegos activados. El último despropósito fue filmar a los jugadores y cuerpo técnico del conjunto rojillo transportando en volandas una portería con el objetivo de seguir tensando la cuerda con Vila.